Tartıştığı oğlunu pompalı tüfekle yaraladı

Alınan bilgiye göre Fatih Mahallesi 1914 sokakta bulunan evde, Y.G, oğlu Hasan Gökdemir ile tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce Y.G, oğlunu evdeki pompalı tüfekle yaralayarak olay yerinden kaçtı.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Gökdemir'in hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Şüpheli baba Y.G'yi yakalama çalışması devam ediyor. AA'nın haberine göre; Yaralı Gökdemir'in uyuşturucu bağımlısı olduğu ve babasıyla uyuşturucu parası yüzünden tartıştıkları iddia edildi.