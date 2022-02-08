Babasını bıçaklayarak öldürdü!

Olay, dün saat 08.15 sıralarında Bergama ilçesine bağlı Fatih Mahallesi 313 Sokak'ta meydana geldi. Hüseyin K, iddiaya göre uyuşturucu madde kullandığı gerekçesiyle oğlu Bahri K. ile tartıştı.

Yaşanan gerginliğin ardından Bahri K, mutfaktan aldığı bıçakla babası Hüseyin K'ya saldırdı. Baba K, aldığı bıçak darbeleriyle yere yığılırken, bağrışmalar nedeniyle mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Kısa sürede adrese gelen polis ekipleri Bahri K'yı etkisiz hale getirerek suç aleti bıçakla birlikte gözaltına aldı. DHA'nın haberine göre; sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ise Hüseyin K'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Hüseyin K'nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.