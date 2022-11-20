Servet ve Emin arasında geçen konuşmanın dikkat çektiği sahnede Emin, Servet'in çocukluğuna dair detayları hatırlayıp anlatmaya başlayınca Servet, yaptığı her şeyi babasının hatırlamasından korkuyor. Emin'in geçmişe dair detayları hatırlaması ise akıllara "Emin, Servet'in yaptıklarını hatırlayacak mı?" sorusunu getiriyor.

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Çöpköy halkı Selahattin'e karşı mücadele etmeye ve daha güçlü bir şekilde ayağa kalkmaya çalışırken Selahattin'den beklenmedik bir hamle gelir. Salgın söylentilerinin ardından çıkan bambaşka bir gerçekle yüzleşen sürpriz bir isim, bu durumu düzeltmeye çalışır. Selahattin'in arkasında kim olduğunu öğrenen İlhan geçmişiyle derin bir hesaplaşma içine girer. Kadir ve Selahattin arasındaki çekişme hat safhaya yükselmeye başlar. Yaptığı planlarla yeniden harekete geçen Kadir, hiç hesapta olmayan ölümcül bir tuzakla karşı karşıya kalır.

Başrollerinde Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı 'Baba'nın senaryosunu Gökhan Horzum kaleme alırken, yönetmenliğini ise Çağrı Bayrak üstleniyor.



'Baba' yeni bölümüyle Salı akşamı saat 20.00'de Show TV'de!