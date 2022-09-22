'Baba'nın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı

HABERTURK.COM

Kendisini alıkoyan adamların elinden kurtulmayı başaran Emin Saruhanlı, kaçarken trafik kazası geçirdi. Kaza sonrası hiçbir şey hatırlamayan Emin kayboldu. Emin’in kaybolmasında İlhan’ın da parmağı olduğu için Büşra onu terk etti. Yaşar Saruhanlı girdiği ameliyatta hayatını kaybetti. Birdenbire hayatları altüst olan Saruhanlı Ailesi’ni ayakta tutmaya çalışan yine Kadir oldu. Bir yandan ailesini geçindiren bir yandan da babasını arayan Kadir için hiçbir şey eskisi gibi değildi.

Saruhanlı Ailesi’nin yolu Hacı Selahattin’in kontrolünde olan bir köye düştü. Gündüzleri çöp tesisinde çalışan, geceleri ise taksiye çıkarak Emin’i arayan Kadir sonunda bir camide babasının izine rastladı. Çarpıcı bölümün finalinde Hacı Selahattin, kendisine karşı çıktığı için Kadir’i açıkça tehdit etti. Bu sırada Kadir’in karşısına bir gece barda tanışıp yakınlaştığı gizemli kadın çıktı. Üstelik bu kadın, Selahattin'in dul geliniydi. Seyirciyi şoke eden bu gelişmenin ardından yeni bölüm heyecanla bekleniyor.



Başrollerinde Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş’ın yer aldığı ‘Baba’nın senaryosunu Gökhan Horzum kaleme alırken, yönetmenliğini ise Çağrı Bayrak üstleniyor.