'Baba'nın teaser afişi yayınlandı

Güçlü oyuncu kadrosu ve tanıtımlarıyla dikkatleri üzerine çeken Show TV’nin Ay Yapım imzalı iddialı projesi ‘Baba’ için geri sayım devam ediyor.

15 Şubat Salı akşamı ilk bölümüyle izleyicilerle buluşacak dizinin teaser afişi paylaşıldı. Anadolu kasabasında yaşayan Saruhanlı ailesinin mütevazi hayatının değişimini konu alacak ‘Baba’nın paylaşılan teaser afişi diziye dair merakı arttırıyor.

Dizide Gökhan Horzum ve Ekin Atalar’ın kalemi Çağrı Bayrak’ın rejisiyle buluşuyor.