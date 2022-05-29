'Baba'nın sezon finali tanıtımı yayınlandı!

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Show TV’nin Ay Yapım imzalı ilgiyle izlenen dizisi 'Baba'nın sezon finalinden ilk tanıtım yayınlandı. Emin'in silahlı adamların elinde olduğu anların dikkat çektiği tanıtımda Cansu ile Servet'in yakınlaştığını gören Kadircan büyük bir şok yaşıyor. Gözyaşları içinde Kadir'e sığınan Kadircan'ın başına ne geldiği merak konusu olurken Yaşar’ın yere yığılması gerilimi artırıyor. Kadir'in, Emin'in ve Servet'in şok olmuş ifadeleri ise sezon finalinde olacaklara dair heyecanı yükseltiyor.

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İlhan, Kadir’den yediği darbeden sonra karşılığını vermek için harekete geçer. Servet karşı karşıya kaldığı gerçeklerden sonra dibe batarken Firuz’la yaptığı işbirliği bütün aileyi tehlikeye atar. Ailesinin yanına dönen Kadircan, Cansu’yla büyük bir yüzleşme yaşar.

Bu yüzleşme onun hayatını tamamen değiştirirken Kadir bütün aileyi toparlamaya çalışır. Büşra, Ferit'in katilini bulmak için Elif’le el ele verir. Yaşar’ın Kadircan’la ilgili verdiği bir karar, Binnur ve Yaşar arasında büyük bir gerilime neden olur. İlhan ve Kadir kozlarını paylaşmak için karşı karşıya gelirken Büşra kendisini çok büyük bir tehlikenin içinde bulur.

'Baba'nın hikayesini Gökhan Horzum ve Ekin Atalar, senaryosunu Ekin Atalar, yönetmenliğini ise Çağrı Bayrak üstleniyor.

'Baba', sezon finaliyle Salı akşamı saat 20.00’de Show TV’de!