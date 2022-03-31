'Baba'nın müzikleri tüm dijital platformlarda!

HABERTURK.COM

Dokunaklı hikayesi ve zengin oyuncu kadrosuyla çok konuşulan dizi, etkileyici müzikleriyle de izleyicilere duygusal anlar yaşatıyor. Daha önce birçok başarılı dizi ve sinema projesinin müziklerini yapan Güldiyar Tanrıdağlı'nın bestelerinden oluşan dizinin müzik albümüne tüm dijital platformlardan ulaşılabiliyor.

'Baba'nın hikayesinde Gökhan Horzum ve Ekin Atalar, senaryosunda Ekin Atalar imzaları yer alırken, yönetmenliğini ise Çağrı Bayrak üstleniyor.

'Baba' yeni bölümüyle Salı akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

Baba Dizisinin Orijinal Müzikleri:

Dinlemek için tıklayınız