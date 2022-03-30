Saruhanlı ailesi için İstanbul rüzgarı artık daha sert geçecek!

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'Baba'nın dün akşam yayınlanan yedinci bölümünde fabrikaya ortak olan Kadir, Elif'le ortaklığı sonrası 40 milyon doları şirketlerine aktardı. Bu ortaklığı duyan İlhan deliye dönerken, Firuz'un kendisini hatırlatmasıyla giderek köşeye sıkıştı. Kadir'le ilgili bilgi alamadığı Servet'in de kendisine isyan etmesi üzerine ilk hamlesini yaptı.

Servet babasına her şeyi açıklamak üzereyken, İlhan'dan gelen videodan habersizdi. Emin, Servet'in sözünü bitirmesini beklemeden videodaki uygunsuz görüntülerin hesabını sordu. Herkesin gözü önünde Servet'i aşağıladı ve sonunda dayanamayarak oğlunu evden kovdu. O sırada gözleri kapanan ve söyledikleri anlaşılmayan Emin fenalaşarak yere yığıldı. Nefeslerin tutulduğu final sahnesinde Emin'e ne olduğu ise merakla bekleniyor.

SOSYAL MEDYA #BABA'YI KONUŞTU

'Baba', yedinci bölümüyle ABC1 20+'da 5.42 izlenme oranı (reyting), 12.35 izlenme payı (share), AB'de 5.42 izlenme oranı (reyting), 13.53 izlenme payı (share), TOTAL'de ise 4.07 izlenme oranı (reyting) 9.78 izlenme payı (share) elde etti. İzleyiciyi ekran başına kilitleyen dizi sosyal medyanın da gündemindeydi. #Baba etiketi 5 saat 30 dakika, bölüm etiketi #pişmanlıklarım 2 saat 25 dakika Twitter Türkiye'de TT listesinde yer aldı. Usta oyuncu Haluk Bilginer ise 5 saat 5 dakika gündemde yer alarak dün akşamın en çok konuşulan isimlerinden oldu.

İLHAN İLE BÜŞRA'NIN ROMANTİK ANLARI

Ornaz Holding'te yaşanan sıkıntılarla ilgili gazetelerde çıkan haberler üzerine Kadir, babasını saklandığı yerden çıkarmak istedi. Ödemelerin ve fabrikaların durmasına rağmen inadından vazgeçmeyen Emin, Büşra'nın ağır sözleri sonrası çökmüş bir haldeydi. Kavga sonrası köşke ilk defa adım atan Kadir babasına çıkan haberleri izlettirse de Emin, fabrikayı satma fikrine yine yanaşmadı. Ancak oğluna onun dışında ne istiyorsa yapabileceğini söyledi. Kadir'in yanında ancak ailesinden uzakta olan Büşra ise giderek yalnızlaşırken, İlhan'ın hoş sürpriziyle karşılaştı. İkilinin parkta manzarayı izlediği ve müzik dinlediği o anlarda İlhan, ilk defa biriyle huzuru paylaştığı için mutluydu.

EMİN, YAŞADIĞI EVLAT ACILARINI ANLATTI

Amcasının hayatını yazdırdığı belgelere sonunda ulaşan Kadir, Resmiye ve babasının fotoğrafını görse de tüm bilgileri annesinin öğrenmesinin doğru olacağını düşünerek Fazilet'e yolladı. Emin'in sözlerini aklından çıkaramayan Sevil, Emin'le görüşerek bir baba olarak yaptığı hataları yüzüne vurdu. Sevil'in sert sözlerinin kalbine bir ok gibi saplandığı Emin, yaşadığı evlat acılarını dile getirirken gözyaşlarına hakim olmakta zorlandı.

ELİF'İN KADİR İLE HİKAYESİ NASIL İLERLEYECEK?

Fabrikayı satmak istediği Fevzi Paktaş'ın kalp krizi geçirdiğini öğrenen Kadir, yerine bakan kızı Elif Paktaş'la tanıştı. Farklı karakteri ve güzelliğiyle dikkat çeken Elif'in Kadir'le hikayesinin nasıl ilerleyeceği merak uyandırdı. Elif Paktaş'la anlaşan Kadir, fabrikaya ortak olmak istedi. Elif, kontrolün kendilerinde olmasını isteyince, karşı tarafın deneyimlerine güvenmekten başka çaresi olmayan Kadir teklifi kabul etti.

SEVİL, KADİR'İ AFFETMEDİ

Eve geldiğinde elektrik olmadığını gören Sevil çaresiz kalınca, annesi bu durumu Kadir'e söyledi. Sevil'in annesinin yardım isteğine kayıtsız kalamayan Kadir, hiçbir şeyden haberi olmayan Sevil'e yakalandı. Kadir'i affetmekte zorlanan Sevil, ondan bir daha gelmemesini istedi.

İLHAN İLE BÜŞRA'NIN SÜRPRİZ YAKINLAŞMASI

İlhan'a giderek karşı koyamayan Büşra, İlhan'ı pikniğe davet etti. İlhan, Büşra'nın hiç beklemediği bir hamle yaparak genç kadını öptü. İkili arasındaki aşk kıvılcımları alevlenmeye başlarken imkansız gibi görünen bu ilişkide bundan sonra neler yaşanacağı merak konusu oldu.

EMİN, RESMİYE'Yİ ANLATTI

Kadir'in yolladığı belgelere bakan Fazilet, resmini gördüğü Resmiye'yi Emin'e sordu. Fazilet'e Resmiye'nin eski karısı olduğunu ve ondan bir oğlu olduğunu anlatan Emin, ikisini de koruyamadığı için öldüklerini söyledi. Geçmişini ilk defa karısına anlatan Emin gözyaşlarına boğulurken, Emin'le ilgili gerçekleri öğrenen Fazilet kocasının haline üzüldü.

EMİN İLE BÜŞRA BARIŞTI

Emin, kızını koruyamadığı için hatasını kabul ederek Büşra'nın kapısını çaldı. Babasının af dileyen sözleriyle gözyaşlarına boğulan Büşra, babasıyla eve dönmeyi kabul etti.

'Baba' yeni bölümüyle salı akşamı saat 20.00'de Show TV'de!