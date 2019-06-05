05 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Cengiz Önal, 2016 yılı Mayıs ayında eşi ve kızıyla birlikte 26 UF 882 plakalı otomobiliyle Çamlıca Mahallesi'nde oturan babasını ziyarete gitti. Sokakta aracı park edecek yer bulamayan Cengiz Önal, sitenin altında bulunan ve araç asansörüyle inilen otoparka otomobilini bırakıp babasının evine geçti. DHA'nın haberine göre, ziyaretin ardından Cengiz Önal, kızıyla birlikte bindiği otomobille araç asansöründen yukarı çıktıkları sırada asansör halatı koptu ve otomobil kabinle birlikte yaklaşık 6 metre yükseklikten düştü. Kazayı yara almadan atlatan Cengiz Önal ve kızı Belinay (5) apartman sakinlerinin yardımıyla çıkarıldı. Ancak araç, asansör kabininde mahsur kaldı.
"KIZIM HALA ASANSÖR GÖRÜNCE BOYNUMA SARILIYOR"
Cengiz Önal, avukatı aracılığıyla Eskişehir 3'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'nde apartman yönetimi ve asansör firması hakkında şikayette bulunarak dava açtı. Mahsur kalan aracını hem bilirkişi incelemesi için, hem de firmaların aracı çıkarmak için yüksek ücretler istemesi nedeniyle 3 yıl kıpırdatamadıklarını ifade eden Önal, "2016 yılında babamlara ziyaret ettik. Sitenin asansörlü sistemini kullanarak otomobilini sitenin altına park ettik. Ziyaretten sonra kızımla araca bindim. Yukarı çıktığı sırada gürültülü bir şekilde duvarlara sürterek durdu. Otomobil içindeyken, halat koptu ve 6 metreden düştük. Kızım ve ben yara almadan kurtulduk, ama araç mahsur kaldı. Firma ve site yönetimiyle görüştük ve hatalarını olduğunu kabul etmediler. Biz de mahkemeye başvurduk. Bilirkişi inceledi, asansörün taşıyıcı sisteminin bildiğimiz bölücü duvar dediğimiz tuğlalara bağlandığı belirlendi. Ben kazadan sonra asansöre binerken tedirgin oluyorum. Kızım çok korkmuştu, karanlık odaya girince ya da apartman asansöründe hala kızım boynuma sarılıyor" dedi.
"FİRMALAR YÜKSEK ÜCRETLER İSTEDİ"
Mahkemenin atayacağı bilirkişinin incelemesinden sonra aracı hareket ettirmemeleri gerektiği için hemen çıkaramadıklarını anlatan Önal, "Kendi başımıza hareket ettirerek otomobili çıkaramadık. Aynı zamanda sıkışmış olan aracı oradan nasıl çıkaracağımızı bilmediğimiz için sürekli firma ve yöntem aradık. Firmalar çok yüklü miktarlarda ücretler istediler. 2016 yılında meydana gelen kazadan 3 yıl sonra davada tamamlanınca yaklaşık 12 saat süren bir çalışma ile otomobili kendi imkanlarımızla mahsur kaldığı yerden vinç yardımıyla çıkardık. Bu çalışmada 7-8 kişilik bir ekip çalıştı. Araç asansörünün başka bir tahliye kapısı olmadığı için mecburen aracı düştüğü yerden almak zorundaydık. Duvarlar kırıldı, vinç bağlandı. Aracın dengeli çıkması için aparatlar yapıldı. Çok zor bir çalışma oldu. Davayı kazandık ama yargı süreci hala devam ediyor" dedi.
Cengiz Önal, 2012 model aracını 3 yıl kullanamadığını ve yaklaşık 20 bin lira da zarar uğradığını sözlerine ekledi.
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