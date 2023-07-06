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        Baba, kızı için damatsız düğün yaptı

        Hatay'ın Payas ilçesinde engelli kızının gelinlik giyme hayalini gerçekleştiren baba, yaptığıyla duygulandırdı. Baba, damatsız düğünde davul zurna eşliğinde kızıyla çifte telli oynadı

        İHA
        Giriş: 06.07.2023 - 11:22
        Baba, kızı için damatsız düğün yaptı
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        Hatay'ın Payas ilçesinde yaşayan Gökhan ve Ayşe Ulaşlı çifti, hayatlarını zihinsel ve bedensel engelli kızları 22 yaşındaki Ümmü Gülsüm’e adadı.

        "Kızımın mutluluğu benim mutluluğum" diyen baba Gökhan, kızını mutlu etmek için elinden geleni yapıyor. Kızının bir çok hayalini gerçekleştiren baba Ulaşlı, son olarak gelinlik giyme hayalini damatsız düğünle gerçekleştirdi. Kızı için çeyiz alan, davullu zurnalı düğün yapan babayı tek mutlu edense kızıyla karşılıklı çifte telli oynamak oldu. Yaptığı düğünle duygulandıran babaya, mahalle halkı ve akrabalarda eşlik etti. Damatsız düğünde davul zurna eşliğinde halaylar çekildi, çifte telli oynandı ve havaya para atıldı.

        "KENDİMİ KIZIMIN İSTEDİKLERİNİ YAPMAYA ADADIM"

        Kendisini kızının istediklerini yapmaya adadığını ifade eden Gökhan Ulaşlı, “Benim Ümmü Gülsüm kızım rahatsız. Hem zihinsel özürlü hem de spastik özürlü ve konuşamıyor. Bütün psikolojisi bozuk olduğu için ben ne istiyorsa onu yapıyorum. Ben kendimi kızımın istediklerini yapmaya adadım. Onun mutluluğu benim mutluluğum. Hayali gelinlik giymekti onu yaptım. Evlenme programı yapmak istiyordu onu da yaptım. 3. isteği de sayın Cumhurbaşkanımızı görmek onun için de elimden geleni yapıyorum. Kızım mutlu olsun diye destek olmaya çalışıyorum” şeklinde konuştu.

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