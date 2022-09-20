Baba katiline 16 yıl 8 ay hapis

Adıyaman'da babasını öldüren sanığın cezası belli oldu.

Olay 12 Mart 2020'de Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Dilan Buğdaci, tartıştığı babası Yusuf Buğdaci'yi tabancayla evde vurarak öldürdü. Davanın karar duruşması yapıldı.

1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Dilan Buğdaci, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanığın avukatı, duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını tekrar ederek, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti. Mahkeme heyeti, son savunmaların ardından kararını açıkladı.

Heyet, tutuklu sanığa "üst akrabayı kasten öldürme" suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası verdi.