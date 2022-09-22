Baba ile oğlunu öldürecekti! Acilde dehşet!

DHA

Hatay'da olay, 13 Eylül günü Kırıkhan ilçesi 408 Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Oto galeri sahibi Zeki Koçin ile oğlu Tahir Mert Koçin (15), iş yerinden çıkıp evlerine gitti. Baba- oğul, otomobilden inmeye hazırlanırken akli dengesinin yerinde olmadığına dair raporu bulunduğu ileri sürülen komşuları T.A.'nın (46) silahlı saldırısına uğradı.

YARALI OĞLUNU HASTANEYE GÖTÜRDÜ DHA'da yer alan habere göre saldırıda Tahir Mert Koçin, sağ bacağından yaralandı. Koçin, polise ihbarda bulunup, yaralı oğlunu Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne götürdü.

ACİL SERVİSTE BABA İLE OĞLUNU BULDU Bu kez yaya olarak geldiği Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne tüfekle giren T.A., acil serviste odaları tek tek kontrol edip baba ile oğlunu buldu.

SİLAH TUTUKLUK YAPTI T.A., namluyu doğrultup tetiğe bastı ancak silah tutukluk yaptı. Bu sırada servisteki 1'i sivil, 2 polis memuru, tabancalarını çıkarıp müdahale etti.

SİLAHI BOYNUNA DAYADI Zeki Koçin, oğlunun tedavisinin ardından olayla ilgili suç duyurusunda bulundu. Polisler, T.A.'dan tüfeğini bırakmasını istedi. T.A. ise tüfeğin namlusunu boynuna dayayıp, kendisini öldürmekle tehdit etti. OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI Polisler, ani bir hamleyle tüfeği alıp T.A.'yı da gözaltına aldı. Güvenlik kamerasına yansıyan olay sırasında hasta yakınları ise panik yaşadı. Zeki Koçin, oğlunun tedavisinin ardından olayla ilgili suç duyurusunda bulundu. İFADESİNDE "İŞİM YARIM KALDI" DEMİŞ Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan T.A., hakkında rapor düzenlenmesi için Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde sevk edildi. T.A.'nın ifadesinde, "İşim yarım kaldı, dönüşte tamamlayacağım" dediği öne sürüldü.