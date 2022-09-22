Baba ile oğlunu öldürecekti! Acilde dehşet!

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde babasıyla otomobilde olan Tahir Mert Koçin'i tüfekle vurduktan sonra hastanede de öldürmeye çalışan, akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen komşuları T.A., Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi
Hatay'da olay, 13 Eylül günü Kırıkhan ilçesi 408 Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Oto galeri sahibi Zeki Koçin ile oğlu Tahir Mert Koçin (15), iş yerinden çıkıp evlerine gitti.
Baba- oğul, otomobilden inmeye hazırlanırken akli dengesinin yerinde olmadığına dair raporu bulunduğu ileri sürülen komşuları T.A.'nın (46) silahlı saldırısına uğradı.
YARALI OĞLUNU HASTANEYE GÖTÜRDÜ
DHA'da yer alan habere göre saldırıda Tahir Mert Koçin, sağ bacağından yaralandı. Koçin, polise ihbarda bulunup, yaralı oğlunu Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne götürdü.
ACİL SERVİSTE BABA İLE OĞLUNU BULDU
Bu kez yaya olarak geldiği Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne tüfekle giren T.A., acil serviste odaları tek tek kontrol edip baba ile oğlunu buldu.
SİLAH TUTUKLUK YAPTI
T.A., namluyu doğrultup tetiğe bastı ancak silah tutukluk yaptı. Bu sırada servisteki 1'i sivil, 2 polis memuru, tabancalarını çıkarıp müdahale etti.
SİLAHI BOYNUNA DAYADI
Polisler, T.A.'dan tüfeğini bırakmasını istedi. T.A. ise tüfeğin namlusunu boynuna dayayıp, kendisini öldürmekle tehdit etti.
OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI
Polisler, ani bir hamleyle tüfeği alıp T.A.'yı da gözaltına aldı. Güvenlik kamerasına yansıyan olay sırasında hasta yakınları ise panik yaşadı. Zeki Koçin, oğlunun tedavisinin ardından olayla ilgili suç duyurusunda bulundu.
İFADESİNDE "İŞİM YARIM KALDI" DEMİŞ
Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan T.A., hakkında rapor düzenlenmesi için Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde sevk edildi. T.A.'nın ifadesinde, "İşim yarım kaldı, dönüşte tamamlayacağım" dediği öne sürüldü.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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Son dakika: Baba ile oğlunu öldürecekti! Acilde dehşet! - Güncel haberler/baba-ile-oglunu-oldurecekti-acilde-dehset-hatay-haberleri-3522533
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