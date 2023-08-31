Baba ile oğlu hayatını kaybetti

Baba ile oğlu hayatını kaybetti

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Denizli'nin Honaz ilçesi Kaklık Mahallesi'nde saat 04.00 sıralarında meydana gelen kazada, Nurullah Özkan idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak şarampole uçtu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve trafik ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi yaptığı incelemede sürücü Nurullah Özkan (28) ile babası Halil İbrahim Özkan'ın (63) yaşamını yitirdiği belirlendi.

KAZA YERİNDE CAN VERDİLER

Kazada hayatlarını kaybeden baba ve oğulun cansız bedenleri, otopsi işlemleri için Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Kazada hurdaya dönen araç ise çekici yardımıyla şarampolden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.