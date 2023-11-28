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        Haberler Gündem 3. Sayfa Baba ile oğlu bir gün arayla öldü

        Kocaeli'de acı olay! Baba ile oğlu bir gün arayla hayatını kaybetti

        Kocaeli'de vefat eden babasının cenazesini yıkanırken fenalaşan Ahmet Temel, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Ailesi ve sevenlerini yasa boğan baba ile oğlu, bir gün arayla aynı mezarlıkta defnedildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 18:53 Güncelleme: 28.11.2023 - 18:53
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        Baba ile oğlu bir gün arayla öldü
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan Maksut Temel (92), yaşlılığa bağlı sebeplerle hayatını kaybetti. Babasının ölümüne üzülen ve cenazesinin yıkandığı esnada fenalaşan oğlu Ahmet Temel (66), hastaneye kaldırıldı.

        HASTANEDE KURTARILAMADI

        Aort damarında yırtılma tespit edilerek ameliyata alınan Ahmet Temel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Evli ve 3 çocuk babası olan Ahmet Temel ve babasının bir gün arayla yaşamını yitirmesi ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

        BİR GÜN ARAYLA TOPRAĞA VERİLDİLER

        Maksut Temel'in cenazesi dün Kuruçeşme Fatih Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kuruçeşme Mezarlığı'nda toprağa verildi. Bir gün sonra yaşamını yitiren oğlu Ahmet Temel'in cenazesi ise, bugün öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından aynı mezarlıkta toprağa verildi.

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