Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa

Kızlarının kaçırıldığını iddia eden baba ile amca silahla ev bastı, mahalleli ayağa kalktı

21 yaşındaki kızları R.O.'nun kaçırıldığını iddia eden baba ve amca, genç kızın bulunduğu evin kapısına ateş edince ortalık karıştı. Silah sesini duyan ve paniğe kapılan mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri baba A.O. ile amca H.O'yu gözaltına aldı. R.O.'nun ise kaçırılmadığını, kendi isteğiyle evde bulunduğunu polise beyan ettiği öğrenildi

Giriş: 24.12.2022 - 14:21 | Güncelleme: ABONE OL
Kızlarının kaçırıldığını iddia eden baba ile amca silahla ev bastı, mahalleli ayağa kalktı
İHA

Ümraniye'de kızlarının kaçırıldığını iddia eden baba ve amca geldikleri evin kapısına ateş ederek içeri girmeye çalıştı. Silah seslerinin ardından bina sakinleri büyük panik yaşarken olay yerine gelen polis ekipleri baba ve amcayı gözaltına aldı.

Olay, Ümraniye'de Esenevler Mahallesinde bulunan bir binada dün akşam saat 22.50 sıralarında yaşandı. İddiaya göre R.O. (21) adlı kadın ile A.T. isimli erkek şahsın bulunduğu eve R.O.'nun babası A.O. ile amcası H.O. gelerek, kaçırıldığı iddiasıyla R.O.'yu evden götürmek istedi.

A.O. ile H.O. evin kapısını tekmeledikleri esnada amca H.O. evin kapısına silahla ateş etti.

Silah sesini duyan ve paniğe kapılan mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Herhangi bir yaralama veya darp olayının yaşanmadığı olaya ilişkin baba A.O. ile amca H.O. polis tarafından gözaltına alındı. Olayda kullanılan silah da ele geçirildi.

Olay yeri inceleme ekipleri olay mahallinde inceleme yürüttü. Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında "ikamet baskını ve ruhsatsız silah" suçlarından adli işlem başlatıldı.

Öte yandan, R.O.'nun kaçırılmadığını, kendi isteğiyle evde bulunduğunu polise beyan ettiği öğrenildi.

Olay yerinde bulunan polis araçları ve meraklı gözlerle olan biteni izleyen mahalle sakinleri cep telefonu kamerasına yansıdı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Minibüs ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Minibüs ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Terör örgütü PKK yanlıları Atina'da polise saldırdı
Terör örgütü PKK yanlıları Atina'da polise saldırdı
Kavgadan kaçan sürücünün çarptığı genç öldü
Kavgadan kaçan sürücünün çarptığı genç öldü
TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 1 ağır yaralı
TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 1 ağır yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.