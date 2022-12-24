İHA

Ümraniye'de kızlarının kaçırıldığını iddia eden baba ve amca geldikleri evin kapısına ateş ederek içeri girmeye çalıştı. Silah seslerinin ardından bina sakinleri büyük panik yaşarken olay yerine gelen polis ekipleri baba ve amcayı gözaltına aldı.

Olay, Ümraniye'de Esenevler Mahallesinde bulunan bir binada dün akşam saat 22.50 sıralarında yaşandı. İddiaya göre R.O. (21) adlı kadın ile A.T. isimli erkek şahsın bulunduğu eve R.O.'nun babası A.O. ile amcası H.O. gelerek, kaçırıldığı iddiasıyla R.O.'yu evden götürmek istedi. A.O. ile H.O. evin kapısını tekmeledikleri esnada amca H.O. evin kapısına silahla ateş etti. Silah sesini duyan ve paniğe kapılan mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Herhangi bir yaralama veya darp olayının yaşanmadığı olaya ilişkin baba A.O. ile amca H.O. polis tarafından gözaltına alındı. Olayda kullanılan silah da ele geçirildi. Olay yeri inceleme ekipleri olay mahallinde inceleme yürüttü. Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında "ikamet baskını ve ruhsatsız silah" suçlarından adli işlem başlatıldı.

Öte yandan, R.O.'nun kaçırılmadığını, kendi isteğiyle evde bulunduğunu polise beyan ettiği öğrenildi. Olay yerinde bulunan polis araçları ve meraklı gözlerle olan biteni izleyen mahalle sakinleri cep telefonu kamerasına yansıdı.