Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Baba ile 14 yaşındaki kızını tabancayla vurdu - Güncel haberler

        Baba ile 14 yaşındaki kızı vuruldu

        Aydın'ın Germencik ilçesinde Hüseyin T., çıkan tartışmada Bayram İ. ile 14 yaşındaki kızı Güler İ.'yi tabancayla vurarak yaraladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.09.2025 - 01:34 Güncelleme: 14.09.2025 - 01:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Baba ile 14 yaşındaki kızı vuruldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Olay, saat 00.00 sıralarında Neşetiye Mahallesi’nde meydana geldi.

        Hüseyin T. ile Bayram İ. arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

        Kavgada Hüseyin T., Bayram İ. ve kızı Güler’e tabancaya ateş etti. Baba- kız yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Jandarma, olay yerinden kaçan Hüseyin T.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

        Fotoğraf: DHA

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #Aydın
        #aydın haber
        #yerel haber
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı
        Göçükteki 2 işçi kurtarıldı
        Göçükteki 2 işçi kurtarıldı
        Beşiktaş son nefeste kazandı!
        Beşiktaş son nefeste kazandı!
        "Rusya'ya ait bir dron Romanya hava sahasına girdi"
        "Rusya'ya ait bir dron Romanya hava sahasına girdi"
        Sergen Yalçın: Oyuncularıma destek bekliyorum!
        Sergen Yalçın: Oyuncularıma destek bekliyorum!
        Küresel Sumud Filosu yola çıktı
        Küresel Sumud Filosu yola çıktı
        Galatasaray ikinci yarıda açıldı!
        Galatasaray ikinci yarıda açıldı!
        Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması!
        Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması!
        Trump: Rusya'ya büyük yaptırımlar uygulamaya hazırım
        Trump: Rusya'ya büyük yaptırımlar uygulamaya hazırım
        "Final oynarsam kazanırım!"
        "Final oynarsam kazanırım!"
        O anları dakika dakika anlattı
        O anları dakika dakika anlattı
        Sakız çiğnemeden önce buna dikkat!
        Sakız çiğnemeden önce buna dikkat!
        'Acil' kod devreye girdi
        'Acil' kod devreye girdi
        Eski eşini eşarp ve yastıkla boğmuştu! İşte caninin gerekçesi!
        Eski eşini eşarp ve yastıkla boğmuştu! İşte caninin gerekçesi!
        Hafızayı canlandıran en etkili besinler
        Hafızayı canlandıran en etkili besinler
        Televizyon tarihinde unutulmaz izler bıraktılar!
        Televizyon tarihinde unutulmaz izler bıraktılar!
        Yasak aşk ortaya çıktı
        Yasak aşk ortaya çıktı
        Bayrampaşa Belediyesi'ne soruşturma: 48 gözaltı
        Bayrampaşa Belediyesi'ne soruşturma: 48 gözaltı
        O çocukların hastalıkları yüzlerinden okunuyor
        O çocukların hastalıkları yüzlerinden okunuyor
        Kraliyet skandalları
        Kraliyet skandalları
        Habertürk Anasayfa