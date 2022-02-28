'Baba'nın yeni bölümünden ikinci tanıtım!

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Emin ve Kadir’in çıktıkları yolculukta geçmişin defterleri tekrar açılır. Saruhanlı ailesi yeni hayatlarına alışmaya çalışırken, Fazilet köşkteki düzenini kurmaya başlar. İlhan, Saruhanlı ailesinin fertlerini yakından tanımak için harekete geçer. Kadir, İstanbul’daki hayatına ilk adımını atar ve kendini bir krizin içinde bulur. Emin, İstanbul’un hem iyi hem kötü tarafıyla tanışır. İlhan’ın babasına yaptığı saygısızlığı öğrenen Kadir’in gözü hiçbir şeyi görmez olur.

'Baba'nın hikayesini Gökhan Horzum ve Ekin Atalar, senaryosunu Ekin Atalar, yönetmenliğini ise Çağrı Bayrak üstleniyor.

'Baba' yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00'de Show TV'de!