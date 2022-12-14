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'Baba' dizisinde nefesler tutuldu

SHOW TV'nin Ay Yapım imzalı ilgiyle izlenen dizisi 'Baba'nın dün akşam ekrana gelen bölümünde heyecan dolu gelişmeler yaşandı. Adım adım finale yaklaşan dizide nefesler tutuldu, neler yaşanacağı büyük merak konusu oldu

Giriş: 14.12.2022 - 13:03 | Güncelleme: ABONE OL
'Baba' dizisinde nefesler tutuldu
'Baba' dizisinde nefesler tutuldu
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'Baba', 28. bölümüyle ABC1 20+'da 3.77 izlenme oranı (reyting) 7.76 izlenme payı (share), TOTAL'de 3.42 izlenme oranı (reyting) 7.66 izlenme payı (share), AB'de 2.77 izlenme oranı (reyting) 6.04 izlenme payı (share) elde etti. #baba etiketi 1 saat 15 dakika boyunca TT listesinde yer aldı.

KAÇMAYA ÇALIŞAN AHMET DÜŞTÜĞÜ İÇİN ÖLDÜ

Kadir, İlhan'ı Ahmet'i öldürmemesi için ikna etti ancak bu sırada kaçmaya çalışan Ahmet demirlerin üzerine düşerek öldü. Servet, Ahmet'in cesedini ortadan kaldırmak için İlhan ve Kadir'e yardım etti. Begüm cinayetiyle ilgili tüm delilleri polise teslim edip katilin Ahmet olduğunu kanıtlayan Kadir ve İlhan, Büşra'yı kurtarmayı başardı. İlhan ve Büşra birbirine yeniden kavuşmanın mutluluğunu yaşarken İlhan, Fazilet ve Emin'le barışarak aileye dahil oldu.

Ahmet'in ölümü;

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SERVET TUTUKLANDI

Çöpköy halkının direnişe başlaması Selahattin'i köşeye sıkıştırdı. Kadir'den dayak yiyen Muhsin, içindeki intikam ateşiyle Selahattin'e savaş başlatması için akıl verdi. Selahattin artık insanlara saldırmak için harekete geçti. Çöpköy'de kendisine baş kaldıran herkesi hem işten hem evlerinden kovan Selahattin, verdiği emirle Çöpköy'ü yerle bir etti. Herkes saldırılardan kurtulmaya çalışırken çıkan kargaşada Emin kaçırıldı. Selahattin, Emin'i kaçırıp polise teslim etmeyi planlamıştı ancak Kadir'in elindeki kozdan haberi yoktu. Kadir, Selahattin'e evinin bahçesinde gömülü olan cesetlerden bahsetti. Bunun üzerine korkan Selahattin, Emin'i serbest bırakmaları için Muhsin'i aradı ancak geç kaldı. Muhsin ve adamları, çoktan polisi aramıştı. Finalde Emin'in tutuklanması beklenirken yaşanan gelişme herkesi şoke etti. Servet, babasını kurtarmak için kendini feda etti. Hakkında yakalama kararı olan Servet, tutuklandı.

Servet kendini ateşe atıyor;

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Başrollerinde Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı 'Baba'nın senaryosunu Gökhan Horzum kaleme alırken, yönetmenliğini ise Çağrı Bayrak üstleniyor.

'Baba', yeni bölümüyle salı akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de!

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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