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Baba dizisi son bölüm özeti ve 17. bölüm fragmanı Baba dizisi konusu nedir? Gerçek hikaye mi?

Show TV Baba dizisi konusu nedir? Kadroya kimler katıldı? 17. bölüm fragmanı

Baba dizisi Show TV ekranlarında yeni sezona başladı. Ay yapım imzalı dizi her hafta pazartesi akşamları Show TV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Güçlü oyuncu kadrosuyla yapım izleyenlerin ilgisini çekiyor. Peki Baba dizisinin konusu nedir? 17. bölüm fragmanı...

26.09.2022 - 10:55 | Güncelleme: ABONE OL

  • BABA DİZİSİ KONUSU

    Saruhanlı ailesi, bir uçak kazasının ardından şoke edici bir gerçeği öğrenirken hepsinin hayatı aniden değişir. Saruhanlı ailesinin yaşayacakları şimdiden büyük bir merakla bekleniyor. Yeni sezonu merakla beklenen dizinin ilk bölümü 20 Eylül Salı akşamı yayınlandı.

    Dizinin başrollerinde Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş yer alıyor. Yeni sezonda ise diziye farklı isimlerin katılması bekleniyor.

  • DİZİNİN KADROSU

    HALUK BİLGİNER- EMİN SARUHANLI

    Mütedeyyin, aile değerlerine sıkı sıkıya bağlı, otoriter bir adam. Gençliğinde açtığı küçük bir bakkal dükkanından başlayarak adım adım toptancılığa kadar işini büyütür. Sevilen, sayılan, güvenilir, sözünün eri bir babadır.

  • YAĞIZ SAYLAĞ - YUSUF EMİN SARUHANLI

    Yaşar ve Binnur’un küçük oğlu. Küçük bir ilçede büyüdüğü için hareketli bir çocukluk geçirmiş. Arsada top oynayan, ağaçlara çıkan, yaramaz, atılgan, cesur bir çocuk. Adını taşıdığı dedesi Emin’i çok sever.

  • KAYRA SIR - ECRİN SARUHANLI

    Yaşar ve Binnur’un küçük kızı. Sosyal medyayı ve trendleri yakından takip eder. Kendisini ve dünyayı keşfettiği yaşlarda. Ablası Zeynep ile hiç anlaşamaz, abisi Kadircan’ı çok sever, kardeşi Yusuf Emin’e sinir olur.

  • NİHAM OKUTUCU - UĞUR BİRMAY

    Orhan Saruhanlı’nın eski sevgilisi. Özgür bir kadın. Kendi kendini yetiştirip, büyütmüş. Eğlenmeyi, hayattan zevk almayı çok iyi öğrenmiş. Bir gün bekar bir anne olacağını hiç tahmin etmemiş.

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