Baba dizisi nerede çekiliyor? Baba dizisi nerede geçiyor? İşte Baba dizisi çekim yapılan semtler ve ili

Show TV'de ekranlara gelen Ay Yapım imzalı Baba dizisi bu akşam yayın hayatına başlıyor. Yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı, senaryosunu Gökhan Horzum ve Ekin Atalar'ın kaleme aldığı sezonun iddialı dizisi Baba her hafta salı akşamı yayınlanmaya devam edecek. İşte Baba dizisi çekim mekanları...

BABA DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Baba dizisinin çekimleri İstanbul’da gerçekleşmektedir. Beşiktaş ve Galata semtleri başta olmak üzere İstanbul'ın çeşitli semtlerinde çekilen Baba dizisinin fragmanında yer alan konak ise Reşat Paşa Konağı’dır.

REŞAT PAŞA KONAĞI NEREDE?

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yer alan Reşat Paşa Konağı, Ahmet Reşat Paşa Köşkü olarak da bilinir. Konağın inşaatına 1886 tarihinde başlanmış, 14 yıl sonra tamamlanabilmiştir. Ahmet Reşat Paşa II.Abdülhamit döneminde Batı’da eğitimini tamamlamış ilk maliyecilerdendir. Köşkün selamlık bölümü özel mülk olup, haremlik bölümü restaurant olarak kullanılmaktadır.