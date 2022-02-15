Show TV'nin merakla beklenen yeni dizisi Baba için geri sayım başlamış durumda. Dizinin ilk bölümüne saatler kala vatandaşlar; gerek dizinin konusu gerek oyuncuları gerekse konusunun uyarlama mı yoksa gerçek mi olduğuna ilişkin aramalar yapıyor. İşte ayrıntılar...

BABA DİZİSİ UYARLAMA MI?

Baba dizisinde Anadolu'dan gelen Saruhan ailesinin hikayesini konu alacak.

Dizinin hikayesi uyarlama değil ancak gerçek hikaye olup olmadığı bilinmiyor.

BABA DİZİSİ OYUNCULARI!

Haluk Bilginer - Emin Saruhanlı

Tolga Sarıtaş - Kadir Saruhanlı

Beril Pozam - Sevil Öztürk

Ayda Aksel - Fazilet Saruhanlı

Özge Yağız - Büşra Kalkan Saruhanlı

Hakan Kurtaş - İlhan Karaçam

Bihter Dinçel - Münevver Şahin Saruhanlı

Taner Rumeli - Servet Saruhanlı