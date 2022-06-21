Baba dehşeti! Oğlunu öldürdü

İHA

Aydın'ın Karacasu ilçesinde iddiaya göre bir şahıs tartıştığı oğlunu öldürdükten sonra yaşamına son verdi.

Olay, Esençay Mahallesi Yukarı Esençay mevkiinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, psikolojik tedavi gördüğü belirtilen Ümit Çaka, oğlu Orhan Çaka ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışma kavgaya dönüşmesiyle Ümit Çaka, Orhan Çaka'yı tüfekle öldürdü. Ardından tüfeği kendi yönelten baba Çaka yaşamına son verdi.

Silah seslerini duyarak bölgeye gelen vatandaşlar baba ve oğlunun cansız bedeni ile karşılaştı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.