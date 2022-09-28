'Baba'da mücadele başlıyor!

SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Baba' dün akşam 2. sezon 2. bölümüyle ekrana geldi. Selahattin'in zulmüne uğrayan insanları korumaya çalışan Kadir, Selahattin'e meydan okudu. İlhan'ın yardımıyla Selahattin'in geçmişini öğrenen Kadir'in sözleri herkesi şoke etti. Duydukları karşısında neye uğradığını şaşıran Selahattin, Kadir'i evden kovdu. Selahattin'in karanlık geçmişi akıllarda soru işareti bıraktı.
'Baba', dün akşam ekrana gelen 17. bölümüyle ABC1 20+'da 3.62 izlenme oranı (reyting), 9.67 izlenme payı (share), TOTAL'de 3.51 izlenme oranı (reyting) 10.11 izlenme payı (share), AB'de 3.01 izlenme oranı (reyting), 9.03 izlenme payı (share) elde etti. #Baba etiketi Twitter Türkiye'de 3 saat 5 dakika, bölüm etiketi #sabret ise 1 saat 55 dakika boyunca TT listesinde yer aldı.
İşte o anlar;
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KADİR VE EMİN BİRBİRİNE MESAJ BIRAKTI
Kendi kayıp ilanını bulan Emin Saruhanlı, fotoğraftaki kişi olabileceğinden şüphelenerek ilanda yer alan numarayı aradı ancak Kadir'e ulaşamadı. Babasını bulmak için İlhan'dan yardım isteyen Kadir, tüm evsizleri bir araya toplayarak Emin'e dair bir iz bulabileceklerini düşündü. Emin, Kadir'in çocukluğundan bazı anları hatırlamaya başlarken Kadir'in yolu babasının da uğradığı bir araba mezarlığına düştü. Burada baba oğul habersizce birbirlerine mesaj bıraktı.
Kadir'in Emin özlemi;
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YENİ BÖLÜMDEN ÖN İZLEME SAHNESİ YAYINLANDI!
'Baba'nın gelecek hafta ekrana gelecek yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Kadir ve Selahattin arasında gerilim dolu anların yaşandığı sahnede tuzağa düşüp yaralandığı görülen Kadir'in, Selahattin'e sarılması dikkat çekiyor. Babasının izini tekrar bulduğunu söyleyen Kadir, "Babamın saçının teline zarar gelirse, gözünden bir damla yaş düşerse..." sözleriyle Selahattin'i üstü kapalı şekilde tehdit ediyor. Kadir ve Selahattin arasında yaşanacak mücadeleyi seyirci şimdiden heyecanla bekliyor.
Baba'nın 18. Bölüm Ön İzleme Sahnesi;
Başrollerinde Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı 'Baba'nın senaryosunu Gökhan Horzum kaleme alırken, yönetmenliğini ise Çağrı Bayrak üstleniyor.
'Baba' yeni bölümüyle Salı akşamı saat 20.00'de Show TV'de!
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