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'Baba'da gerçekler bir bir açığa çıkıyor

SHOW TV'nin Ay Yapım imzalı ilgiyle izlenen dizisi 'Baba'nın dün akşam ekrana gelen yeni bölümünde heyecan dolu anlar yaşandı

Giriş: 07.12.2022 - 12:37 | Güncelleme: ABONE OL
'Baba'da gerçekler bir bir açığa çıkıyor
'Baba'da gerçekler bir bir açığa çıkıyor
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SHOW TV'nin Ay Yapım imzalı ilgiyle izlenen dizisi 'Baba'nın dün akşam ekrana gelen heyecan dolu 27. bölümü ABC1 20+'da 4.69 izlenme oranı (reyting) 10.52 izlenme payı (share), TOTAL'de 3.88 izlenme oranı (reyting) 9.39 izlenme payı (share), AB'de 3.71 izlenme oranı (reyting) 9.30 izlenme payı (share) elde etti.

Kadir, Selahattin, İlhan ve Büşra'nın cinayet şüphesiyle gözaltına alınması Çöpköy'de dengeleri değiştirdi. Muhsin, Selahattin yerine işleri idare etmeye çalıştı ancak tesiste işçiler greve başladı. Emin ve Fazilet, Çöpköy halkının da desteğiyle Kadir ve Büşra'nın cinayet saatinde nerede olduğunu ispatlamaya çalıştı. İlhan'ın cinayet saatinde Salih'in evinde olduğu ortaya çıktı. Firuze'nin yanında olan Kadir, sevdiği kadını riske atmamak için susmayı tercih ederken Selahattin, cinayet saatinde nerede olduğunu ispat ederek ve araya tanıdığı insanları koyarak serbest kalmayı başardı. Anlattıklarını ispatlayamayan Büşra ise gözaltında kalmaya devam etti. "Begüm'ün katili kim?" sorusunun yanıtı ise bu bölümde yanıt buldu. Cinayeti Ahmet'in işlediği, adım adım cinayet planı kuran Selahattin'in ise Ahmet'i maşa olarak kullandığı öğrenildi.

Selahattin ve Ahmet'in adım adım cinayet planı;

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SELAHATTİN'İN OYUNU BOZULDU

Selahattin ve Ahmet'in konuşmasını dinleyen Firuze, gerçek katilin kim olduğunu anladı. Selahattin'i takip eden Servet'in yanına gidip duyduklarını anlattı. Kadir'e kurulan tuzağı öğrenen Servet hızla harekete geçti ve Selahattin'in oyununu bozdu. Selahattin'i kardeşlerini kurtarmak için tehdit eden Servet'in hamlesiyle işler değişti. Selahattin, Ahmet'i hapse gönderip işin içinden çıkmaya çalıştı ancak Ahmet, Selahattin'in planını kayıt altına aldığı için elindeki kozu kullandı. Firuze, Kadir'i kurtarmak için ifade verdikten sonra Selahattin'den kaçarak hem Kadir için hem de kendi hayatı için riskli bir adım attı. Selahattin, İlhan'ın babasını da Ahmet'in öldürdüğünü öğrenince bu durumu lehine kullanmaya karar verdi ve İlhan'a her şeyi anlattı. Babasının katilini öğrenen İlhan yerinde duramadı, Ahmet'i öldürmek için harekete geçti. Finalde Kadir, İlhan'ı durdurmaya çalışırken gerilim giderek tırmandı. İlhan'ın ne yapacağı merakla bekleniyor...

Servet, Selahattin'in büyük oyununu bozuyor;

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Ahmet için yolun sonu mu geldi?

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Başrollerinde Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı 'Baba'nın senaryosunu Gökhan Horzum kaleme alırken, yönetmenliğini ise Çağrı Bayrak üstleniyor.

'Baba' yeni bölümüyle salı akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de!

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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