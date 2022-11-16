'Baba'da 'Emin Saruhanlı' dengeleri değiştiriyor

HABERTURK.COM

İlhan hastaneye yetiştirildi, hastanede olduğunu öğrenip onu görmeye gelen Begüm ise İlhan'ın Çöpköy'de yaşadığını öğrendi. Begüm, İlhan'a zarar gelmemesi için Selahattin'le konuşarak onu sert bir şekilde uyardı.

Selahattin Çöpköy'de insanların erzak almasını engelleyecek yeni bir hamle yaptı. Bunun üzerine Emin, Çöpköy halkını yardımlaşmaya çağırarak yemek yapmak için herkesin elindeki malzemeleri ortaya koymasını teklif etti. İnsanları bir araya getirerek direniş başlatan Emin'in bu hamlesi Selahattin'i çileden çıkardı. Selahattin'den toplu akşam yemeğine darbe; İzlemek için tıklayınız KADİR GİDEREK KÖŞEYE SIKIŞIYOR Annesinin sevgilisinin şantaj yapması yüzünden Firuze, Selahattin'den gizlice para aldı. Selahattin çalınan parayı bulup getirmesi için Kadir'i görevlendirdi. Kadir elinden gelen her şeyi yapsa da Selahattin hep bir adım öne geçti.

Servet'in gizlediği eski bir arabayı tamir edip satmaya çalışan Kadir'e Selahattin engel olur. Tam bu sırada Çöpköy halkı, Kadir'e yardım edebilmek için aralarında para toplayarak Selahattin'in parasını tamamladı. Kadir bölümün finalinde Selahattin'e parasını teslim etti.

Bu sırada Selahattin, Kadir'i ailesiyle tehdit ederek Emin'in Salih ve ailesi için yaptığı evi yıkmasını istedi. Çaresiz kalan Kadir, eline balyozu aldı ve evi yıkmaya başladı. Emin oğluna engel olmaya çalışırken Selahattin, "Bütün bunları senin için yapıyor" sözleriyle Emin'i derinden sarstı. Kadir, Emin'in yaptığı evi yıkıyor; İzlemek için tıklayınız YENİ BÖLÜMDEN ÖN İZLEME SAHNESİ YAYINLANDI 'Baba'nın gelecek hafta ekrana gelecek yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. İlhan ile Büşra'nın romantizm dolu anlarının ekrana geldiği sahnede İlhan, Büşra'yı çok özlediğini anlatıyor.