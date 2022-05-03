BABA'NIN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?



Servet, herkesi etkileyecek bir karar alarak Ferit’le ortak hareket etmeye başladı. Ailesine ait her şeyi almak isteyen Servet intikam yemini ederken Servet’in bunun için tüm hisseleri bulması gerekiyordu. Ferit Karaçam’ın isteği üzerine Ahmet’in karşısına çıkan Firuz, onu Büşra’dan boşanmaya ikna etti. Büşra ve Ahmet nihayet boşanırken Büşra rahat bir nefes alabildi. Emin’le uğraşmaya devam eden Servet bu kez bakkal dükkânını yıkıp dökerek, babasına meydan okudu. Emin’in bakkalı toplamasına yardım eden İlhan bu hareketiyle izleyenleri şaşırtırken Büşra mutlulukla onları uzaktan izledi. Abisinin gemileri yakmış hali Kadir’i tedirgin ederken, intikam ateşiyle yanan Servet’in gözü hiçbir şey görmüyordu. Bununla yetinmeyen Servet bakkal dükkânını satın alarak, Emin’i kapı dışarı etti. Ceketini alıp çıkan Emin’in ne yapacağı ise merak konusu oldu.