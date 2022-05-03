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Baba bu akşam var mı, yok mu? Baba yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Show TV'nin her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan dizisi Baba'nın yeni bölümü merak konusu oldu. Başrolünde usta oyuncu Haluk Bilginer'in yer aldığı dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı araştırılıyor. İşte ayrıntılar...

03.05.2022 - 12:17 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • Sezonun en iddialı yapımlarıdan biri olan Show TV dizisi Baba'nın yeni bölümü günün hakkında en çok arama yapılan konularının başında geliyor. Peki, Baba'nın yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

     

  • BABA BU AKŞAM YOK MU?

    İlgiyle takip edilen sevilen dizi Baba, bu akşam Show TV'in yayın akışında bulunmuyor. Salı günleri ekrana gelen ve bugün bayram arası dolayısıyla yayınlanmayacak olan dizinin yeni bölümünün 10 Mayıs Salı günü izleyici ile buluşması bekleniyor...

  • BABA'NIN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

    Servet, herkesi etkileyecek bir karar alarak Ferit’le ortak hareket etmeye başladı. Ailesine ait her şeyi almak isteyen Servet intikam yemini ederken Servet’in bunun için tüm hisseleri bulması gerekiyordu. Ferit Karaçam’ın isteği üzerine Ahmet’in karşısına çıkan Firuz, onu Büşra’dan boşanmaya ikna etti. Büşra ve Ahmet nihayet boşanırken Büşra rahat bir nefes alabildi. Emin’le uğraşmaya devam eden Servet bu kez bakkal dükkânını yıkıp dökerek, babasına meydan okudu. Emin’in bakkalı toplamasına yardım eden İlhan bu hareketiyle izleyenleri şaşırtırken Büşra mutlulukla onları uzaktan izledi. Abisinin gemileri yakmış hali Kadir’i tedirgin ederken, intikam ateşiyle yanan Servet’in gözü hiçbir şey görmüyordu. Bununla yetinmeyen Servet bakkal dükkânını satın alarak, Emin’i kapı dışarı etti. Ceketini alıp çıkan Emin’in ne yapacağı ise merak konusu oldu.

     

  • SHOW TV YAYIN AKIŞI 3 MAYIS 2022

    18:45 Show Ana Haber

    20:00 Ailecek Şaşkınız

     

    22:30 Nasipse Adayız

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