Kadir’in Büşra’dan büyük bir hayal kırıklığıyla hesap sorduğu sahnede iki kardeş arasında gerilim yükseliyor.

KADİR, BÜŞRA’DAN HESAP SORUYOR!

İlhan ile Büşra’nın görüştüğünü öğrenen Kadir’in derinden sarsıldığı görülürken bu durumun iki kardeşin ilişkisini nasıl etkileyeceği merakla bekleniyor.

BABA’NIN SEKİZİNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Emin’in fenalaşmasıyla bütün aile soluğu hastanede alır. Emin'in hastalığını öğrenen aile yıkılır. Kadir ve Fazilet, Emin'in tedavisiyle ilgilenirken, onların yokluğunda köşkte fırtınalar kopar. Servet ve Yaşar arasındaki gerilim, ipleri kopma noktasına getirir. Yaşar, Büşra ile ilgili çok önemli bir bilgiye ulaşırken bu durum aileyi karıştırır. Servet, İlhan’dan intikamını almak için harekete geçer. Bu sürpriz hamle, bütün dengeleri değiştirecektir. Kadir ailesini bir arada tutmak için çabalarken Büşra’dan hiç beklemediği bir yara alır.

‘Baba’ yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00’de Show TV’de!