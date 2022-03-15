'Kadir' ile 'Emin' arasında gerilim yeniden yükseliyor!

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Show TV'de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı, hikâyesini Gökhan Horzum ve Ekin Atalar'ın, senaryosunu Ekin Atalar'ın yazdığı, yönetmenliğini ise Çağrı Bayrak'ın üstlendiği Baba'nın oyuncu kadrosunda; Haluk Bilginer, Ayda Aksel, Tolga Sarıtaş, Hakan Kurtaş, Özge Yağız, Deniz Hamzaoğlu, Taner Rumeli, Damlasu İkizoğlu, Beril Pozam, Cem Uslu gibi birçok başarılı oyuncu yer alıyor.

Baba bu akşam 5. bölümüyle ekrana gelecek. Kadir, İlhan'a olan borçlarını ödemek için çare ararken, Emin'le ilgili bir sırrı öğrenir. Saruhanlı ailesini köşeye sıkıştıran İlhan'ın hedefinde bu kez Kadir vardır. Büşra, İlhan'dan kaçmaya çalışırken büyük bir sürprizle karşılaşır. Kadircan ve Zeynep evden dışarı adım attıklarında kendilerini büyük bir belanın içinde bulurlar. Servet, hem Kadir hem Kübra ile sınanınca zor bir seçim yapmak zorunda kalır. Kadir ile Emin bir kez daha karşı karşıya gelir ve evde kıyametler kopar. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

"Baba" yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Show TV'de!

İşte Baba'nın 5. Bölüm Tanıtımları;

Baba'nın 5. Bölüm Ön İzleme Sahneleri;