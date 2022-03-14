İlhan’ın çocuklarına hakaret etmesine kayıtsız kalamayan Emin, evlatlarını savunuyor. Sevil ile Kadir yeniden bir araya gelirken, Servet’in İlhan’a Kadir’in ilişkisini anlatması kafaları karıştırıyor.

“BİZİM SENİN KORUMANA İHTİYACIMIZ YOK!”

Emin, Sevil’e Kadir’den uzak durmasını söylerken Saruhanlı köşkünde sesler yükseliyor. Kadir, “Bizim senin korumana ihtiyacımız yok!” diyerek babasına karşı koyarken Kadir’in sert çıkışı karşısında Emin’in ne yapacağı merak konusu oluyor.

BABA’NIN BEŞİNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Kadir, İlhan’a olan borçlarını ödemek için çare ararken, Emin’le ilgili bir sırrı öğrenir. Saruhanlı ailesini köşeye sıkıştıran İlhan’ın hedefinde bu kez Kadir vardır. Büşra, İlhan’dan kaçmaya çalışırken büyük bir sürprizle karşılaşır. Kadircan ve Zeynep evden dışarı adım attıklarında kendilerini büyük bir belanın içinde bulurlar. Servet, hem Kadir hem Kübra ile sınanınca zor bir seçim yapmak zorunda kalır. Kadir ile Emin bir kez daha karşı karşıya gelir ve evde kıyametler kopar. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

‘Baba’ yeni bölümüyle Salı akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

İşte Baba’nın 5. Bölüm 2. Tanıtımı;