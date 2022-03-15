Emin’in zorlamasıyla Ahmet ile aynı odada kalmaya mecbur bırakılan Büşra, abisi Kadir’den yardım isterken bu konu Emin ve Kadir arasında yeniden krize yol açıyor.

“BEN EMİN’İN KIZI BOŞANDI DEDİRTMEM!”

Büşra’nın mutsuz olmasını istemeyen Kadir, Ahmet ile aynı odada kalmaması için Emin’e tepki gösterirken Emin ise geri adım atmıyor. “Ben Emin’in kızı boşandı dedirtmem!” sözleriyle bir kez daha düşüncesinin altını çizen Emin karşısında Kadir’in Büşra’yı kurtarmak için ne yapacağı ise merakla bekleniyor.

BABA’NIN BEŞİNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Kadir, İlhan’a olan borçlarını ödemek için çare ararken, Emin’le ilgili bir sırrı öğrenir. Saruhanlı ailesini köşeye sıkıştıran İlhan’ın hedefinde bu kez Kadir vardır. Büşra, İlhan’dan kaçmaya çalışırken büyük bir sürprizle karşılaşır. Kadircan ve Zeynep evden dışarı adım attıklarında kendilerini büyük bir belanın içinde bulurlar. Servet, hem Kadir hem Kübra ile sınanınca zor bir seçim yapmak zorunda kalır. Kadir ile Emin bir kez daha karşı karşıya gelir ve evde kıyametler kopar. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

‘Baba’nın hikayesini Gökhan Horzum ve Ekin Atalar, senaryosunu Ekin Atalar, yönetmenliğini ise Çağrı Bayrak üstleniyor.

‘Baba’ yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00’de Show TV’de!

İşte Baba’nın 5. Bölüm 2. Ön İzleme Sahnesi;