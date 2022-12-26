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Baba final fragmanı yayınlandı! "Zalime boyun eğme"

Show TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi 'Baba'nın final bölüm tanıtımı yayınlandı. Emin Saruhanlı'nın izleyiciyi derinden etkileyen sözlerinin duyulduğu tanıtımda Kadir ve Selahattin'in karşı karşıya geldiği anlarda Selahattin'in Kadir'e doğrulttuğu silah dikkat çekiyor.

Giriş: 26.12.2022 - 01:25 | Güncelleme: ABONE OL
Baba 30. final fragmanı yayınlandı! Baba 29. bölümünde neler oldu?
HABERTURK.COM

Baba dizisi 30. final fragmanı yayınlandı. Gerilim dolu karşılaşmanın sonunda ne olacağı ve Emin Saruhanlı'nın nereye gittiği büyük bir merak konusu oluyor.

BABA'NIN 29. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Selahattin'e karşı Kadir'in yanında duran Çöpköy halkı savaş başlattı. Selahattin'in adamlarının saldırılarından korunmaya çalışan insanlar Çöpköy'de bir depoya sığındı. Emin, tüm bu karışıklığın ortasında Firuze'yi Kadir'e isteyerek iki genç aşığı kavuşturmak için ilk adımı attı. Recep'in ölüm haberi başta Kadir olmak üzere tüm Çöpköy halkını derinden sarsarken, Selahattin herkesin bir gün içinde evlerini boşaltıp köyü terk etmesini söyledi.

Cabbar ve adamları, Çöpköy halkının sığındığı depoya baskın düzenledi ancak Kadir ve onu destekleyen insanlar, büyük bir mücadeleye girerek onları yenilgiye uğrattı. Heyecan dolu bölümün sonunda aralarında büyük bir savaş başlayan Kadir ve Selahattin karşı karşıya geldi. İkili arasında gerilim dolu anlar yaşanırken Erol'un birden cebinden çıkardığı bıçağı Kadir'e doğrultması izleyenleri şoke etti. Diğer tarafta Büşra'nın kaçırıldığını gören İlhan karısını kurtarmaya çalışırken kafasına aldığı darbeyle yere yığıldı. Selahattin'in Erol'u ailesiyle tehdit edip Kadir'i öldürtmek istediği öğrenilirken, final bölümünde neler olacağı büyük bir merakla bekleniyor.

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