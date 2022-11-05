Emin ve Selahattin'in karşı karşıya geldiği tanıtım büyük heyecan uyandırırken Emin'in sözleri dikkat çekiyor.

İşte Baba'nın 23. Bölüm Tanıtımı;

BABA 23. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN

BABA'NIN 22. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Selahattin, Muhsin'e yapılan saldırıyı öğrenince tüm Çöpköy'ün Kadir'in fikirleriyle zehirlenmeye başladığını düşünüp tesiste çalışanların yevmiyelerini kesti. Selahattin'in masum insanları cezalandırdığını gören Kadir artık durmaya karar verdi. Evladına yetemediğini düşünen Salih, çaresizlikten canına kıymak istedi. Ölürse yetim maaşı ile çocuğunun yaşayabileceğini düşünen Salih'i durduran Emin oldu. Emin, Salih ile ailesine sahip çıktı. Ahmet'in geceleri çöp tesisinde çalışması Servet'i çileden çıkardı. Büşra da geceleri tesiste çalıştığı için kardeşini korumak isteyen Servet, Ahmet'i tehdit etti. Bunu öğrenen Selahattin ise Servet'e acımasız bir ceza verdi. Büşra'yla barışma umudunu giderek kaybeden İlhan, verdiği kararla herkesi şoke etti. Çöpköy'e yerleşip tesiste çalışmaya başlayan İlhan, Büşra'ya daha yakın olabilmek için her şeyi göze aldı ancak Selahattin bu durumu koz olarak kullanmaktan geri durmadı. Çöpköy'e getirdiği zehirli atıkları İlhan'ı kullanarak gömen Selahattin, herkesi tehlikeye atacak bir işe başladı. Romantik bir akşam geçiren Kadir ile Firuze ertesi sabah vedalaşırken Firuze, Kadir'i öptü. İkili öpüşürken sokakta biri uzaktan onları izliyordu ve gizlice fotoğraflarını çekti. Peki Kadir ve Firuze'yi gören bu gizemli kişi kimdi?

Başrollerinde Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı 'Baba'nın senaryosunu Gökhan Horzum kaleme alırken, yönetmenliğini ise Çağrı Bayrak üstleniyor.

'Baba' yeni bölümüyle Salı akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

