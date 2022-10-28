Kadir ve Firuze'nin birlikte yürürken giderek yakınlaştığı tanıtımda Emin, Büşra'nın gelinlikle yanına geldiği günü hatırlıyor.

"AİLEME YAKIN OLMAK İÇİN!"

Selahattin'in yeniden karşısına çıkan İlhan, Çöpköy'de olma sebebini "Aileme yakın olmak için" sözleriyle açıklarken kafasındaki planın ne olduğu akıllarda soru işareti bırakıyor.

BABA'NIN 21. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Kadir ve Ceyhun, Çöpköy'de tesisin yeniden çalışmasını sağlayarak Selahattin'i bozguna uğrattı. Selahattin'in Kadir'e olan öfkesi giderek artarken Büşra, Selahattin'den iş istedi. Ailesine destek olmak için geceleri gizlice çalışmaya karar veren Büşra'nın bu adımı Selahattin'in eline bir kez daha koz verdi. Diğer taraftan Emin'in sağlığı için canla başla uğraşan Kadir, babasının tahlillerini yaptırdı ve onu MR için hastaneye götürmeye ikna etti. MR cihazında korkan Emin'e destek olan Kadir anlattıklarıyla babasını yatıştırmayı başarırken, Emin de karşılık olarak oğluna "kerata" dedi. Emin'in tıpkı eski günlerdeki gibi bu sözü söylemesi Kadir'e duygu dolu anlar yaşattı. Seyirciyi şaşırtan final sahnesinde Selahattin'in gizemli ortağının Begüm olduğu ortaya çıktı. Begüm'ün emriyle ihbarda bulunan Selahattin, köşkün bahçesinin incelenmesi için polisi harekete geçirdi. Kadir ise Emin'in öldürdüğü adamı Selahattin'in bahçesine gömerek tüm dengeleri değiştirecek bir hamle yaptı.