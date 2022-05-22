Saruhanlı ailesinin Emin’in tuttuğu dükkanı el birliğiyle güzelleştirmeye çalıştığı tanıtımda Kadir ve Emin, İlhan’la kalmasını istemedikleri Büşra’yı eve geri götürmek istiyor.

“KADİR, NE YAPARSAN YAP AMA ADALETLİ OL!”

Büşra, ailesi ile İlhan arasında sıkışıp kalırken Servet, ailesiyle uğraşmaya devam ediyor. Emin’in “Ne yaparsan yap ama adaletli ol!” sözleri üzerine harekete geçen Kadir’in planının ne olduğu izleyicide merak uyandırıyor.

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Kadir mahallelilerin yardımıyla yangından kurtulmayı başarır. Ailesini bu şekilde koruyamayacağını anlayan Kadir, İlhan’ı durdurabilmek için saldırıya geçer. Büşra ise bu anlaşmazlığa bir son verebilmek için Ferit’i kimin öldürdüğünü bulmaya karar verir. Cansu, Şahika ile Kürşat’ın kardeş olmadıklarından kuşkulanır. Anlattığında Servet onu ciddiye almaz. Kübra, Cansu’nun haksız olduğunu ispat etmeye çalışırken Kürşat’ın gerçek kimliğini öğrenir.

Köşkten ayrılan Saruhanlılar bir arada yeni hayatlarını kurarken Kürşat ve Şahika’nın sürpriz planı köşkte kalanların hayatını alt üst eder. Kadir’in arka arkaya gelen hamleleriyle kaygılanan İlhan servetini güvenceye almak ister. Kavgayı bu sayede bitireceğine inanan Büşra adım adım Ferit’in katiline yaklaşırken Kadir’in son hamlesiyle İlhan ve Kadir arasındaki gerilim zirveye ulaşır.