Güçlü oyuncu kadrosu ve ilgi çekici konusuyla ilgileri üzerine çeken Baba dizisi 15 Şubat Salı akşamı yani dün 20:00'da Show TV ekranlarında yayın hayatına başladı. Yayınlanan yeni bölümü izleyemeyen vatandaşlarımız Baba dizisi 1. bölüm canlı izleme ekranını araştırıyor. İşte Baba dizisi izle...
BABA DİZİSİ İLK BÖLÜM İZLE!
BABA DİZİSİ 1. BÖLÜM İZLE
Saruhanlı ailesi, Ödemiş’te bir aile apartmanında hep beraber mütevazı bir hayat süren, geleneklerine bağlı, kalabalık bir aile… Ailenin reisi Emin Saruhanlı; mütedeyyin, aile değerlerine sıkı sıkıya bağlı ve otoriter bir baba… Emin’in en küçük oğlu Kadir Saruhanlı’nın bayram ziyareti için eve dönüşü baba ile oğul arasında eski defterlerin açılmasına sebep olur. Yaşanan bir uçak kazası Saruhanlı ailesinin kaderini tamamen değiştirir. Saruhanlı ailesinin zorluklarla dolu yeni hayatı başlarken, Emin ailesini korumak için hayatının en büyük sınavı ile karşı karşıya kalır.
BABA DİZİSİ KONUSU
Saruhanlı ailesi, bir uçak kazasının ardından şoke edici bir gerçeği öğrenirken hepsinin hayatı aniden değişiyor. Saruhanlı ailesinin yaşayacakları şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.
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