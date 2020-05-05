Bab'da terör saldırısı: 1 ölü

Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Bab ilçe merkezinde bir araca yerleştirilen bombalı düzenek infilak ettirildi.

Terör saldırısı sonucu 1 sivil yaşamını yitirdi.

Patlamanın ardından araç kullanılamaz hale gelirken, çevrede maddi zarar oluştu.

Olay yerinde incelemeler yapan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK, sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.