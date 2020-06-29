Bab'da DEAŞ’ın yerleştirdiği mayının patlaması sonucu 2 çocuk yaraladı

Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Bab ilçe merkezine bağlı Sukkeriye bölgesinde, 2 çocuğun oyun oynadığı sırada mayının patlaması sonucu çocuklar yaralandı.

Terör örgütü DEAŞ, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusunun (SMO) ilerleyişini engellemek için bölgeye mayınlar yerleştirmişti.

Özgürleştirilen bölgelerde mayın arama tarama çalışması yapılsa da döşenen mayınlar pek çok sivilin zarar görmesine neden olmuştu.

Bab ilçe merkezi, TSK ve SMO'nun başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında 23 Şubat 2017'de terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılmıştı.