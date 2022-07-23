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BA.5 varyantı belirtileri nelerdir? BA.5 virüsü nasıl anlaşılır? Gün gün koronavirüs BA.5'in semptomları...

BA.5 varyantı belirtileri nelerdir? BA.5 virüsü nasıl anlaşılır? Gün gün BA.5'in semptomları...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın son zamanlarda 40 kat artış gösterdiğini açıkladığı koronavirüs salgını etkili olmaya devam ediyor. Dünya genelinde de yeniden yükseliş trendinde olan koronavirüsün BA.5 varyantı ile ilgili belirtileri nelerdir ve nasıl anlaşılır gibi soruların cevaplarını derledik...

23.07.2022 - 11:08 | Güncelleme: ABONE OL

  • BA.5 belirtileri, Türkiye'de de koronavirüs vakalarının yükselişe geçmesiyle birlikte gündemde. 14 güne kadar kuluçka süresinin olabileceğini bildiğimiz koronavirüs belirtileri bazen de hiç ortaya çıkmıyor ancak kişi taşıyıcı olarak hastalığı yaymaya devam ediyor. ABD'de yapılan bir araştırma, yeni corona virüs belirtilerini duyurdu. İşte (Covid-19) koronavirüsün yeni varyantı BA.5'in yeni belirtileri ve gün gün koronavirüs belirtileri 

  • BA.5 VARYANTI BELİRTİLERİ NELER?

    Vaka sayılarının yeniden yükselişe geçmesi ile uzmanlar BA 5'e karşı uyarılarını sıklaştırmış durumda.

    New York Times'ta yer alan habere göre, bu varyantın beş temel semptomu bulunuyor.

  • BA.5 VARYANTI BELİRTİLERİ

    Öksürük

    Burun akıntısı

    Boğaz ağrısı

    Yorgunluk

    Baş ve kas ağrıları

    Uzmanlar BA.4 ya da BA.5 ile enfekte olan kişilerin Delta veya koronavirüsün diğer varyantları ile enfekte olanlara kıyasla tat ve koku duyularını kaybetme veya nefes darlığı yaşama olasılıklarının daha düşük olduğunu belirtiyor.

  • GÜN GÜN BELİRTİLER

    0. GÜN

    Enfeksiyon, Koronavirüs bulaşmış biriyle yakın temastan sonra başlar. Bir kişi konuştuğunda, şarkı söylediğinde, öksürdüğünde veya hapşırdığında, Covid parçacıkları taşıyan tükürük damlacıkları etrafa salınır. Virüs miktarı duruma göre değişiklik gösterir.

    1., 2. VE 3. GÜN: KULUÇKA 

    Sars-CoV-2 vücudumuzun ilk hücrelerini istila etmeyi başardıktan sonraki adım, etki alanını genişletmek. İstila edilen her hücre binlerce kopya saldıkça, virüs organizmada daha çok ilerliyor. Virüsün varlığının tespit edilemediği bu sessiz evrim dönemi kuluçka olarak biliniyor.

    Brezilya'daki Todos pela Saude Enstitüsü'nde bilimsel araştırmacı olan Virolog Anderson F. Brito, "Yeni varyantların kuluçka süresinin azaldığını fark ettik" diyor. 

  • 4. VE 14. GÜN: SEMPTOMLARIN BAŞLANGICI VE GELİŞMESİ

    Virüs üst solunum yollarında, yani burun, ağız ve boğazda ilerlerken, sonunda ona karşı saldırı başlatan bağışıklık sistemiyle karşılaşır.

    İlk savunma hattı, Çin'deki Zhejiang Üniversite Hastanesi'nde iki araştırmacı tarafından 2021'de yayımlanan bir makalede detaylandırıldığı gibi nötrofiller, monositler ve "doğal öldürücüler" olarak adlandırılan hücreleri içerir.

    Zamanla, viral istilaya daha organize şekilde karşılık veren T lenfositleri ve antikorları serbest bırakan B lenfositleri gibi diğer bağışıklık birimleri devreye girer.

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