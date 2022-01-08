B Vitamini faydaları neler?

İnsan vücudunda unutkanlık, halsizlik ve zayıflık gibi sağlık sorunlarının ortaya çıkmasına neden olan vitamin eksikliği B vitaminidir. Kendi içerisinde 3 farklı gruba ayrılan B vitamini kas yapısının da güçlenmesine yardımcı olur. Kişiler tarafından B vitaminin eksikliğinin sonuçları ve B vitaminin faydaları en çok araştırılan konular arasında yer alır. Bunun yanı sıra B vitamin içeren yiyecekler de merak konusudur. İşte B vitamini neye iyi gelir? sorusunun cevabı ve daha fazlası.
B Vitamini Faydaları
B vitamini yararları kişiler tarafından sıklıkla araştırılan konular arasında yer almaktadır. İşte B vitaminin bilinmeyen faydaları:
- B vitamini yağların kolay bir şekilde hazmedilmesini sağlar.
- İshal olmayı engeller.
- Tırnakları güçlendirir. Kırılmaları önüne geçer.
- Saç köklerini besler ve güçlenmesini sağlar.
- Cildin yapısını onarır.
- Sigara ve alkol tüketimi insan sağlığına sayısız zarar verir. B vitamini meydana gelen hasarları onarmaya yardımcı olur.
- Kadınlarda üreme döneminin daha verimli olmasına yardımcı olur.
- Çocuklarda zihinsel gelişimi destekler.
- Enerji verir.
- Kırmızı kan hücrelerinin oluşumunda önemli bir yere sahiptir.
- Sinir sistemini düzenler.
- Besinlerin gerektiği takdirde yağa çevrilmesini sağlar.
- Kalp, mide ve bağırsak organlarında adelelerin sağlıklı çalışmasını sağlar.
- Kalp krizini engeller.
- Tüketilen besinleri enerjiye dönüştürür.
- Hücreleri yeniler.
B Vitamini Cilde Faydaları
- Ciltte meydana gelen kuruluğa karşı nemlendirme sağlar.
- Cildin hücre yenilenmesini gerçekleştirir.
- Cildin zamanla azalan ve kaybolan elastikiyetini geri kazandırır.
- Ciltte dengeli bir şekilde sebum üretimi sağlar.
- Ciltte meydana gelen kızarma ve kaşıntıların iyileşmesine yardımcı olur.
- Ciltte meydana gelen lekelerin azalmasına yardımcı olur.
- Kırışıklıkların azalmasında yardımcı olur.
B Vitamini Saça Faydaları
- Kendi içerisinde farklı gruplara ayrılan B vitaminin saça faydaları da vitaminin özelliklerine göre değişiklik gösterir. İşte B vitaminlerinin saça faydaları.
- Saçta yoğun yağlanma problemine karşı B2 vitamini kullanılır. Saç derisinde yağ dengesini sağlar.
- Saç rengini koruyan vitamin ise B3 vitaminidir. B3 vitamini eksikliği meydana gelirse saçta erken beyazlama meydana gelir.
- B5 vitamini eksikliği ise saçın yavaş uzamasına yol açar. B5 vitamini alarak saçın daha hızlı uzamasını sağlayabilirsiniz.
- Saç derisinde hücre yenilenmesini sağlayan B vitamini B6 ‘dır.
- Folik asit olarak da bilinen B9 vitamini saç dökülmelerini, saç beyazlamasını, saç derisinde kaşıntı ve kuruluğu engeller.
- B12 vitamini de yeni saçların çıkmasını sağlar.
B Vitamini Nelerde Var?
B vitaminin doğal yollar ile alınabileceği besinler şunlardır:
- Tam tahıllı gıdalar
- Kırmızı et
- Beyaz et
- Balık
- Mercimek
- Fasulye
- Nohut
- Süt
- Yumurta
- Peynir
- Tereyağı
- Yoğurt
- Fındık
- Koyu yapraklı sebzeler
- Narenciye gıdaları
- Muz
- Avokado
Eğer doğal yollar ile yeterli B vitamini alımı yapılamıyorsa takviye gıdalar kullanılması da önerilir.
B Vitamini Özellikleri
- Yağların sindirilmesinde yardımcı olur.
- Büyüme ve gelişme döneminde hem kas hem de zihinsel süreçleri destekler.
- Cilt sağlığına iyi gelir.
- Sinir ve bağışıklık sistemini güçlendirir.
BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!