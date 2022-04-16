"İYİ NİYETİMİN KURBANI OLDUM"

"Umudum Olur Musun?" adlı dernek için bağış yapacağını belirtip, sözlerini yerine getirmeyen ödül töreni yetkilileriyle davalık olan 2002 Dünya Güzeli Azra Akın, Erdoğan Uludağ'ın hem kendisinin hem de şirketinin onlarca icra dosyası ortaya çıkınca şaşkına dönmüştü. Bazı yardımların ihtiyaç sahiplerine gitmediğini de öğrenen ünlü isim, dernekle ilişkisini kesmişti.

Konuyla ilgili konuşan Akın, "İnsanlara yardım etmeye çalışırken iyi niyetimin kurbanı oldum. Gerekli davalar açıldı, şimdi benim bir şey demem doğru olmaz." açıklamasını yaptı.