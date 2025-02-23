Azra Akın: Herkes için böyledir

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Azra Akın, oğlu Demir ile birlikte Etiler'de görüntülendi. Akın, oğluyla birlikte kartopu oynamaya çıktıklarını ve kardan adam yaptıklarını söyleyerek; "Çocuklar çok seviyor, güzel güzel kar topu oynadık" dedi.

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Azra Akın, "İkinci kez anne olduktan sonra hayatınızda neler değişti?" sorusuna; "İkinci annelikten sonra zaman yönetimini öğrendim. Bu bence herkes için böyledir. Zamanı nasıl yönetmeniz gerektiğini ve çocuklarımıza vakit ayırırken bir yandan da işimize de vakit ayırmayı öğrendik. İkisi bir arada gayet de güzel yürüyor. Benim için de güzel bir fırsat oldu bu durum. Öğrenmek güzel şey. Ama şimdi çocuk üşümesin sonra devam ederiz" diye yanıt verdi.

Azra Akın, daha sonra oğluyla birlikte bir restoranda yemek yemeye girdi.