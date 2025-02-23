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        Haberler Objektife Takılanlar Azra Akın: Herkes için böyledir - Magazin haberleri

        Azra Akın: Herkes için böyledir

        Azra Akın, ikinci çocuğundan sonra hayattan neler öğrendiğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.02.2025 - 21:46 Güncelleme: 23.02.2025 - 21:46
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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Azra Akın, oğlu Demir ile birlikte Etiler'de görüntülendi. Akın, oğluyla birlikte kartopu oynamaya çıktıklarını ve kardan adam yaptıklarını söyleyerek; "Çocuklar çok seviyor, güzel güzel kar topu oynadık" dedi.

        Azra Akın, "İkinci kez anne olduktan sonra hayatınızda neler değişti?" sorusuna; "İkinci annelikten sonra zaman yönetimini öğrendim. Bu bence herkes için böyledir. Zamanı nasıl yönetmeniz gerektiğini ve çocuklarımıza vakit ayırırken bir yandan da işimize de vakit ayırmayı öğrendik. İkisi bir arada gayet de güzel yürüyor. Benim için de güzel bir fırsat oldu bu durum. Öğrenmek güzel şey. Ama şimdi çocuk üşümesin sonra devam ederiz" diye yanıt verdi.

        Azra Akın, daha sonra oğluyla birlikte bir restoranda yemek yemeye girdi.

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        #Azra Akın

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