Azra Akın, 4 yıldır birlikte olduğu erkek arkadaşı Atakan Koru ile geçtiğimiz yıl nikah masasına oturmuştu. Azra Akın-Atakan Koru çiftinin bebekleri geçtiğimiz sene kasım ayında dünyaya gelmişti.

2. Sayfa programının haberine göre; Azra Akın oğlu Demir ile geçirdiği keyifli anlarını anlattı. İşte Akın'ın açıklamalarından satırbaşları:

- Demir ile geçen günler çok özel anlar. O minik ayakları çok özleyeceğim. Uyanıyoruz, kahvaltı yapıyoruz sonra oyun başlıyor, sonra öğlen yemeği. Doğada olmayı çok seviyor. Banyo zamanı çok keyifli geçiyor.

- Demir hayvanlara çok meraklı. Kedi, köpek çok seviyor. Fiziksel aktivite çok seviyor. Şu an 10 aylık, çok küçük.

- Bir anne olarak, öncelikle bir insan olarak birbirimizin kilolarıyla ilgilenmemiz çok ayıp. Hele bir anneye (Fahriye Evcen) bunun yapılması çok yanlış.

- Ben bir ablayım, kardeşlik ne kadar güzel biliyorum. O yüzden Demir'e kardeş düşünüyoruz, kısmet.