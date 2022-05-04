Azovstal'da neler oluyor?

HABERTURK.COM

Mariupol Belediye Başkanı Vadym Boichenko, Çarşamba günü Azovstal çelik fabrikasında şiddetli çatışmalar meydana geldiğini ve 'şehrin son savunucuları' olarak tanımlanan askerlerle iletişimlerinin kesildiğini açıkladı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı Sözcüsü Oleksandr Motuzyanyk ise sadece Salı günü Rusya'nın yaklaşık 50 hava saldırısı düzenlediğini söyledi. Motuzyanyk, Azovstal çelik fabrikalasındaki son duruma ilişkin ise Rusya'nın bölgeye saldırı girişimi olduğunu söyledi.

KREMLİN İDDİALARI REDDETTİ

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov ise iddiaları reddetti ve bölgenin kontrolü ilk sağlandığı zaman saldırılmaması emrinin bizzat Putin'den geldiğin, hatırlattı.

Peskov bölgedeki militanların ateş mevzilerine geçme girişimlerini bastırma çalışmaları dışında bölgede herhangi bir çalışma yürütülmediğini iddia etti.

ŞOYGU "TEKLİFİMİZ YOK SAYILDI" DEMİŞTİ

Azovstal'a ilişkin bugün açıklamada bulunan Rusya Savunma Bakanı Şoygu, "Milliyetçilere, hayatlarını koruma ve uluslararası hukuk normlarına uygun muamele görme garantisiyle sivilleri serbest bırakmaları ve silahlarını bırakmaları yönünde tekrarlanan teklifler onlar tarafından yok sayıldı. Girişimlerimizi sürdürüyoruz." diye konuşmuştu.

PUTİN'İN BEKLEME TALİMATI

Rusya Savunma Bakanı Şoygu Mariupol'ün ele geçirildiğini geçtiğimiz haftalarda açıklamış ve Putin bunu büyük başarı olarak tanımlayarak Şoygu'yu başarılı operasyon için tebrik etmişti.

Putin ayrıca Mariupol'de Ukraynalı askerlerin bulunduğu çelik fabrikasına baskın yapılmamasını söyleyerek orduya bekleme talimatı vermişti.

Şoygu ise fabrikadaki Ukraynalı askerlere ilişkin "Azovstal Çelik Fabrikası'nda bulunan 1478 Ukrayna askeri teslim oldu, hala 2 bin asker bulunuyor" açıklamasında bulunmuştu.

ÇELİK FABRİKASINA SIĞINAN UKRAYNALI ASKERLER

Ukayna'nın en büyük çelik fabrikalarından biri olan ve yaklaşık 9 kilometrekarelik bir alanı kaplayan fabrikası, Ukrayna'da direnişinin son kalesi haline gelmişti.

Mariupol'de kalan son Ukrayna birliklerinde görev yapan 36. Deniz Piyade Birliği Komutanı Serhiy Volina dün yaptığı açıklamada, şehirdeki Azovstal Çelik Fabrikası'na 500 yaralı asker ve yüzlerce kadın ve çocukla birlikte sığındıklarını söylemişti.

MARİUPOL NEDEN ÖNEMLİ?

Ukrayna'nın büyük öneme sahip liman kenti Mariupol'ün ele geçirilmesi ile birlikte Doğu Ukrayna sınırında Rusya'ya ait bir koridor oluştu. Bu sayede de Rusya, Ukrayna'nın Azak Denizi ile bağlantısı tamamen koparmış oldu.

Bununla birlikte Rusların desteklediği ayrılıkçılar için güvenli alan ve 'askeri tampon' oluşturulmuş oldu. Aynı şekilde Rus askerlerinin de mühimmat ve teçhizatları için daha yakın bir alan oluşturuldu.