Azovstal'da neler oluyor?

Mariupol Belediye Başkanı Vadym Boichenko, Çarşamba günü Azovstal çelik fabrikasında şiddetli çatışmalar meydana geldiğini ve 'şehrin son savunucuları' olarak tanımlanan askerlerle iletişimlerinin kesildiğini açıkladı.
Ukrayna Savunma Bakanlığı Sözcüsü Oleksandr Motuzyanyk ise sadece Salı günü Rusya'nın yaklaşık 50 hava saldırısı düzenlediğini söyledi. Motuzyanyk, Azovstal çelik fabrikalasındaki son duruma ilişkin ise Rusya'nın bölgeye saldırı girişimi olduğunu söyledi.
KREMLİN İDDİALARI REDDETTİ
Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov ise iddiaları reddetti ve bölgenin kontrolü ilk sağlandığı zaman saldırılmaması emrinin bizzat Putin'den geldiğin, hatırlattı.
Peskov bölgedeki militanların ateş mevzilerine geçme girişimlerini bastırma çalışmaları dışında bölgede herhangi bir çalışma yürütülmediğini iddia etti.
ŞOYGU "TEKLİFİMİZ YOK SAYILDI" DEMİŞTİ
Azovstal'a ilişkin bugün açıklamada bulunan Rusya Savunma Bakanı Şoygu, "Milliyetçilere, hayatlarını koruma ve uluslararası hukuk normlarına uygun muamele görme garantisiyle sivilleri serbest bırakmaları ve silahlarını bırakmaları yönünde tekrarlanan teklifler onlar tarafından yok sayıldı. Girişimlerimizi sürdürüyoruz." diye konuşmuştu.
PUTİN'İN BEKLEME TALİMATI
Rusya Savunma Bakanı Şoygu Mariupol'ün ele geçirildiğini geçtiğimiz haftalarda açıklamış ve Putin bunu büyük başarı olarak tanımlayarak Şoygu'yu başarılı operasyon için tebrik etmişti.
Putin ayrıca Mariupol'de Ukraynalı askerlerin bulunduğu çelik fabrikasına baskın yapılmamasını söyleyerek orduya bekleme talimatı vermişti.
Şoygu ise fabrikadaki Ukraynalı askerlere ilişkin "Azovstal Çelik Fabrikası'nda bulunan 1478 Ukrayna askeri teslim oldu, hala 2 bin asker bulunuyor" açıklamasında bulunmuştu.
ÇELİK FABRİKASINA SIĞINAN UKRAYNALI ASKERLER
Ukayna'nın en büyük çelik fabrikalarından biri olan ve yaklaşık 9 kilometrekarelik bir alanı kaplayan fabrikası, Ukrayna'da direnişinin son kalesi haline gelmişti.
Mariupol'de kalan son Ukrayna birliklerinde görev yapan 36. Deniz Piyade Birliği Komutanı Serhiy Volina dün yaptığı açıklamada, şehirdeki Azovstal Çelik Fabrikası'na 500 yaralı asker ve yüzlerce kadın ve çocukla birlikte sığındıklarını söylemişti.
MARİUPOL NEDEN ÖNEMLİ?
Ukrayna'nın büyük öneme sahip liman kenti Mariupol'ün ele geçirilmesi ile birlikte Doğu Ukrayna sınırında Rusya'ya ait bir koridor oluştu. Bu sayede de Rusya, Ukrayna'nın Azak Denizi ile bağlantısı tamamen koparmış oldu.
Bununla birlikte Rusların desteklediği ayrılıkçılar için güvenli alan ve 'askeri tampon' oluşturulmuş oldu. Aynı şekilde Rus askerlerinin de mühimmat ve teçhizatları için daha yakın bir alan oluşturuldu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!