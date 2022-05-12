Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya Azovstal'da fabrikadaki askerler ilk kez görüntülendi - Dünya Haberleri

Azovstal'da fabrikadaki askerler ilk kez görüntülendi

Rus birlikleri Mariupol'daki Azovstal Çelik Fabrikası'nın çevresinde kontrolü sağlamaya ve vurmaya devam ederken, bir foto muhabir içeride yaşanan durumu gözler önüne serdi.

12.05.2022 - 13:39 | Güncelleme: ABONE OL
Azovstal'da fabrikadaki askerler ilk kez görüntülendi - Dünya Haberleri
Azovstal'da fabrikadaki askerler görüntülendi
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Ukrayna Ulusal Muhafızları'nın basın ofisinde çalışan foto muhabir, Azovstal Çelik Fabrikası'ndaki yaralı askerlerin derme çatma 'hastane' gibi alanlarda yaşadıklarını gözler önüne serdi.

AP'nin aktardığına göre fabrikaya son 24 saat içinde 34 kez bomba atıldı ve Rus birliklerin tesise saldırı girişimleri devam ediyor.

Sky News, tesiste kalan tüm sivillerin gittiğini ve içeride sadece askerlerin bulunduğunu ancak bunun kesin olarak bilmenin imkansız olduğunu söyledi.

ZELENSKİY "RUSYA ÖNERİLEN SEÇENEKLERE İZİN VERMİYOR" DEMİŞTİ

Zelenskiy geçtiğimiz günlerde askerlerin Azovstal tesisindeki direnişlerini hala sürdürdüklerini söylemiş ve "Onları kurtarmak için mümkün olan tüm diplomatik araçları kullanıyoruz, ancak Rusya önerilen seçeneklerin hiçbirine izin vermiyor" demişti.

Nisan ayı ortasında Zelenskiy, 2500 ila 3000 Ukraynalı askerin öldürüldüğünü ve yaklaşık 10.000 kişinin de yaralandığını söylemişti.

EN YOĞUN ÇATIŞMALARIN YAŞANDIĞI BÖLGELERDEN

Ukrayna makamları, dün yaptığı açıklamada, Rusya’nın ülkenin doğusundaki saldırılarına devam ettiğini belirtmişti.

Açıklamada, ülkenin doğusundaki saldırılarını sürdüren Rus ordusunun en aktif faaliyetlerinin Slobojansk ve Donetsk yönlerinde gözlemlendiği kaydedilmişti.

Rus ordusunun Mariupol'daki esas çabalarının Azovstal fabrikası alanındaki Ukrayna askerlerini yok etmeye yoğunlaştığı kaydedilen açıklamada, bölgeye karadan ve havadan saldırılar düzenlendiği aktarılmıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Ukrayna'da benzin sorunu yaşanıyor
Ukrayna'da benzin sorunu yaşanıyor
Bir AB ülkesi daha Rusya'nın saldırısını 'soykırım' olarak tanıdı
Bir AB ülkesi daha Rusya'nın saldırısını 'soykırım' olarak tanıdı
Putin: Yaptırımlar kapsamlı küresel bir krizi tetikliyor
Putin: Yaptırımlar kapsamlı küresel bir krizi tetikliyor
Finlandiya'nın NATO kararına Kremlin'den ilk tepki
Finlandiya'nın NATO kararına Kremlin'den ilk tepki

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.