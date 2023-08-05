Azov komutanları muharebe operasyonlarına geri dönüyor

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Ukrayna Silahlı Kuvvetleri bugün tatbikatlarından servis ettiği fotoğraflar dikkat çekti.

Zira Ukraynalı yetkililer, "Azak" komutanı Denis Prokopenko da dahil olmak Ukrayna'ya giden ekibin tüm tatbikatlarda yer aldığı görüntüler de servis edilen fotoğraflar arasında yer aldı.

Prokopenko'nun önce Mariupol savunmasına katıldığı ve ardından birkaç ay boyunca Azovstal fabrikasında kuşatma altında olduğu Ukrayna işgalinin ilk günlerinde haberlerde yer almıştı.

Azov askerleri Mayıs 2022'de Ruslara teslim oldu. Eylül ayında Prokopenko ve diğer 4 Azov komutanı da esir takasında Türkiye'ye getirildi. O günlerde dile getirilen anlaşmaya göre komutanların çatışmalar bitene kadar Türkiye'de kalması gerekiyordu.

Görsel: Associated Press

Temmuz ayı başlarında askerler Zelenskiy’nin İstanbul ziyareti ile birlikte Ukrayna'ya döndüler.

Rusya'da bu karar 'arkadan bıçaklanma' olarak kabul edildi.

Ancak daha sonra Rus medyasında bazı haberlerde Azov askerlerine karşı Türkiye’nin Rusların da bazı askerlerini teslim ettiği belirtildi.

* Haberin görseli Ukrayna Ordusu ve Associated Press'ten servis edilmiştir.