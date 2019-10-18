18 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Şanlıurfa'da, anoreksiyaya ve tiroit kanserine yakalanan Emine İşbilen, 6 yıllık mücadelesinin sonunda hem hastalıklarını yendi hem de hayalini kurduğu mesleğine kavuştu.
AA'nın haberine göre; 35 yaşındaki Emine İşbilen'e, 6 yıl önce anoreksiya ve tiroit kanseri teşhisi konuldu. Yıllarca Şanlıurfa ve çevre illerde uzun süren tedaviler gören İşbilen'in kilosu 65'ten 45'e kadar düştü.
Ameliyat edilen ve psikolojik destek alan İşbilen, azmi sayesinde hastalığını yenerek hayalini kurduğu mesleği mali müşavirliğe kavuştu.
Hastayken kitap yazmaya karar veren İşbilen, yaşadığı zorlu süreci diğer hastalara anlatmak için "Küllerinden Doğuş" adlı kitabı yazdı. İyileştikten sonra kentteki çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev alarak kadınların sorunlarıyla ilgilenen İşbilen, şimdilerde ise yazdığı kitabın filmini çekebilmek için kolları sıvadı.
"VAZGEÇECEK NOKTAYA GELDİM"
Emine İşbilen, hastalıkları nedeniyle hayalini kurduğu üniversiteyi açıktan okumak zorunda kaldığını söyledi. Hayatının en zorlu sürecinin geçmişteki 6 yıl olduğunu anlatan İşbilen, şöyle devam etti:
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