18 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Silopi Aile Destek Merkezi Sorumlusu 41 yaşındaki Aylin Ökten'in, 2 yıl önce bir ziyaret için gittiği Adana'da astım ve bronşit şikayetiyle başvurduğu bir klinikte yapılan tetkiklerde göğsünde kitle tespit edildi.
Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezinde (KETEM) meme kanseri teşhisi konulan Ökten'e, Mersin'de cerrahi müdahalede bulunuldu.
Rahatsızlığı nedeniyle yürüttüğü AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanlığından ayrılmak zorunda kalan Ökten, bu süreçte 2 yıllık hayat arkadaşı tarafından da terk edildi.
Ökten, yaşadıklarına rağmen bir taraftan sorumlusu olduğu Aile Destek Merkezinde (ADEM) var gücüyle çalışırken bir taraftan da tedavisine devam etti.
Hastalıkla mücadelesinde tedavisini aksatmadan sürdüren ve kendisini işine adayan Ökten, azmiyle kanseri yenmeyi başardı. Ökten'in azmi ve mücadelesi çevresindeki kadınlara da örnek oldu.
"HASTALIK TEŞHİSİ KONULUNCA EŞİM BENİ TERK ETTİ"
Ökten, 2 yıl önce kendisine 2. evre meme kanseri teşhisi konulduğunu belirterek, çok zor zamanlar geçirdiğini söyledi.
"Ultrasonda göğsümde kitle olduğunu söylediler. Biyopside kanser teşhisi konuldu." diyen Ökten, yaşadığı süreci şöyle anlattı: "Daha sonra ameliyat oldum. 1 yıl boyunca Mersin'de 6 ay kemoterapi, 2 ay radyoterapi gördüm. Aldığım ilaçlar kalp ritmimi yüzde 43'lere düşürdü, kalp yetmezliği teşhisiyle karşı karşıya kaldım. Şükür ki hastalığımı atlattım. Hastalık teşhisi konulunca eşim beni terk etti, Almanya'ya gitti, telefonu açmaz oldu. Herhalde öleceğimi sandı. Çok şükür şimdi dimdik ayaktayım. Hastalığımı atlatınca geri aradı ama bu sefer ben görüşmedim ve boşandık."
"HAYATA SIMSIKI TUTUNDUM VE BAŞARDIM"
Hastalığı boyunca sürekli doğayla iç içe olduğunu, sebze ve meyve tüketip, spor yaptığını vurgulayan Ökten, sorumlusu olduğu ADEM'de açtıkları kurslarda kadınların eğitim almasının kendisine mutluluk verdiğini dile getirdi.
Ökten, hastalığında işinden geri kalmadığını, insanlara hizmet için koşturduğunu kaydederek, "Bu hastalıkta güçlü olmak, hayatla barışık olmak lazım. Mümkün olduğunca yatmadım, hep gezip, dolaştım, moralimi yüksek tuttum. Bahçede sebze, meyve yetiştirdim. Her şeye rağmen hayatı sevdim, hayata sımsıkı tutundum sonunda başardım" dedi.
Hastalığı yeneceğinden hiçbir zaman şüphe duymadığına işaret eden Ökten, kendisi gibi rahatsızlığı olan hastalara da morallerini hep yüksek tutmaları tavsiyesinde bulunduğunu aktardı.
Ökten, "Bu rahatsızlığı bulunanlar, kendilerini yatağa bağlamasınlar, dışarıda insanlarla kaynaşsınlar. Yürüyüş yapıp, doğal beslensinler. İnandıklarında başaracaklar." ifadelerini kullandı.
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