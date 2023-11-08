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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bartın'da Azize'yi katleden eski sevgilinin cezası belli oldu - Güncel haberler

        Bartın'da Azize'yi katleden eski sevgilinin cezası belli oldu

        Bartın'da eski sevgilisi Azize Gülmez'i öldürüp, maktulün mesai arkadaşı Emrullah Yıldız'ı yaralayan Ercan Özkavlak hakkında mahkemeden karar çıktı. Mahkeme heyeti sanığa 2 farklı suçtan ceza verdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 16:16 Güncelleme: 08.11.2023 - 16:19
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        Azize'yi katleden sanığın cezası belli oldu
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        Bartın'da, eski sevgilisi Azize Gülmez'i (25) öldürüp, maktulün mesai arkadaşı Emrullah Yıldız'ı yaralayan Ercan Özkavlak'ın (31) cezası belli oldu.

        Olay, 9 Kasım 2021'de Karasu köyü mevkisinde meydana geldi. Ercan Özkavlak, eski sevgilisi Azize Gülmez ile telefonda tartıştıktan sonra çalıştığı fındık deposuna gitti.

        HAM AZİZE'Yİ HAM DE ÇALIŞANI VURDU

        İkili arasında çıkan tartışmada Özkavlak, hem Gülmez'i hem de araya giren iş yeri çalışanı Emrullah Yıldız'ı vurdu. Gülmez hayatını kaybetti, Yıldız ise tedavisi sonrası taburcu oldu.

        2 SUÇTAN DAVA AÇILDI

        Gözaltına alınıp, tutuklanan Özkavlak hakkında 'kasten öldürme' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından dava açıldı.

        SEGBİS İLE KATILDI: ÇOK PİŞMANIM

        Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın karar duruşması, görüldü. Öldürülen Gülmez'in annesi İlknur ile babası Mehmet Gülmez'in katıldığı duruşmaya Özkavlak, SEGBİS ile bağlandı. Son sözleri sorulan Özkavlak, "Çok pişmanım" dedi.

        HERHANGİ BİR İNDİRİM UYGULANMADI

        Mahkeme heyeti, Özkavlak'a "kasten öldürme" suçundan müebbet, "öldürmeye teşebbüs" suçundan da 15 yıl hapis cezası verdi. Sanığa herhangi bir indirim uygulanmadı.

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