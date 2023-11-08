Bartın'da Azize'yi katleden eski sevgilinin cezası belli oldu

Bartın'da, eski sevgilisi Azize Gülmez'i (25) öldürüp, maktulün mesai arkadaşı Emrullah Yıldız'ı yaralayan Ercan Özkavlak'ın (31) cezası belli oldu.

Olay, 9 Kasım 2021'de Karasu köyü mevkisinde meydana geldi. Ercan Özkavlak, eski sevgilisi Azize Gülmez ile telefonda tartıştıktan sonra çalıştığı fındık deposuna gitti.

Gözaltına alınıp, tutuklanan Özkavlak hakkında 'kasten öldürme' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından dava açıldı.

İkili arasında çıkan tartışmada Özkavlak, hem Gülmez'i hem de araya giren iş yeri çalışanı Emrullah Yıldız'ı vurdu. Gülmez hayatını kaybetti, Yıldız ise tedavisi sonrası taburcu oldu.

SEGBİS İLE KATILDI: ÇOK PİŞMANIM

Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın karar duruşması, görüldü. Öldürülen Gülmez'in annesi İlknur ile babası Mehmet Gülmez'in katıldığı duruşmaya Özkavlak, SEGBİS ile bağlandı. Son sözleri sorulan Özkavlak, "Çok pişmanım" dedi.

HERHANGİ BİR İNDİRİM UYGULANMADI

Mahkeme heyeti, Özkavlak'a "kasten öldürme" suçundan müebbet, "öldürmeye teşebbüs" suçundan da 15 yıl hapis cezası verdi. Sanığa herhangi bir indirim uygulanmadı.