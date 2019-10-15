15 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Azize oyuncuları ve konusu, yeni başlayacak dizi hakkında ayrıntılı bilgi almak isteyenler tarafından araştırılıyor. Azize'nin ilk fragmanı yayınlanırken, dizinin ne zaman başlayacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Dizi ile ilgili güncel gelişmeler yaşandıkça ayrıntılar haberimizde yer alacak. Azize ile ilgili bilinen detaylar ise şöyle...
AZİZE OYUNCULARI KİMLER?
Süreç Film’in yapımcılığını üstlendiği, yönetmenliğini Volkan Kocatürk’ün yaptığı Azize’nin, senaryosunu Emre Özdür, Başar Başaran ve Meryem Gültabak kaleme alıyor. Azize'nin başrolünde Hande Erçel ve Buğra Gülsoy yer alırken, dizinin oyuncu kadrosu şöyle:
Duygu Sarışın, Mustafa Yıldıran, Çetin Sarıkartal, Selen Öztürk, Başak Daşman, Tugay Mercan, Mustafa Avkıran, Orhan Kılıç, Cenk Kangöz, Serkan Altıntaş, Asuman Çakır, Ceylan Batı, Zeynep Kızıltan, Efekan Can, Taha Baran Özbek, Ufuk Şen ve Galip Erdal
AZİZE'DEN İLK FRAGMAN
AZİZE DİZİSİ KONUSU NE?
Azize, bir intikam ve aşk hikâyesi… Güçlü bir mafya ailesi olan Alpanlar tarafından ailesi dağıtılmış, hayatı paramparça olmuş bir kız çocuğu; Melek. Şimdiki adıyla Azize... Hayattaki tek varlığı kardeşini koruyabilmek için ayakları üzerinde durmayı başarmış, bütün geçmişini geride bırakıp kendine yeni bir hayat kurmuş güçlü bir kadın artık o. Fakat kardeşine de dokunacak o zalim eller. Yıllar önce annesini ve babasını elinden alan Alpanlar bu kez Azize’nin hayattaki tek varlığı olan Yiğit’e de zarar verecek. İşte o gün yemin edecek Azize; Ona bunu yaşatanlardan hesap soracak. Artık tek bir amacı var hayatta, ailesinin intikamını almak. Amacı uğruna mücadelesini sürdürürken ummadığı bir engelle karşılaşacak fakat… Aşk… Aşkı bulan kendini unuturmuş derler. Azize’nin hayattaki en büyük düşmanı olan Alpanlardan biri, ailenin en zeki, en mert, en yürekli adamı Kartal, Azize’ye aşık olacak. Kartal’ın ailesine benzemediğini gördükçe Azize de düşecek bu aşka… İntikamına giden yolda kendisi ile mücadele etmeye başlayacak Azize. Kardeşine verdiği sözü tutabilecek mi yoksa aşkına teslim mi olacak… Sonunda kim kazanacak… Aşk mı? Yoksa İntikam mı?
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