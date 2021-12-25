'Aziz' yine zirvede!

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Aziz'in heyecan dolu 8. bölümünde; Adem, Dilruba'nın kendisine iftira attığını söylerek Maksude'yi kandırdı. Dilruba'nın büyük sırrı yazdığı mektubu bulan Maksude, kardeşine inandı ancak Dilruba, Adem'in bu hamlesinden sonra tüm ipleri kopardı. Adem, Dilruba'nın artık yüzüne bile bakmamasına dayanamayınca finalde herkesi şoke eden bir karar aldı ve Aziz'e gerçekleri söyledi. Dilruba ve Maksude ile birlikte atölyeye giden Adem, Aziz'e babasının aslında iflas etmediğini ve tüm mallarını Galip'e emanet ettiğini söyledi. Aziz, tüm hayatını değiştiren büyük sırrı öğrendi.

AZİZ BU HAFTA DA BİRİNCİLİĞE ADINI YAZDIRDI!

'Aziz'in 8.bölümü AB'de 7.49 izlenme oranı (rating), 18.11 izlenme payı (share) elde ederek birinci olurken, ABC1 20+'da 7.33 izlenme oranı (rating), 16.31 izlenme payı (share), TOTAL'de 6.31 izlenme oranı (rating), 14.03 izlenme payı (share) elde etti. Sosyal medyada da en çok konuşulan konu Aziz oldu. Dizi, bölüm etiketi #EzeldenBeri ile Twitter Türkiye'de 7 saat 5 dakika, #Aziz etiketiyle 5 saat 25 dakika TT listesinde yer aldı.

EFNAN, AZİZ İÇİN ŞEHRİ TERK ETMEDİ

Efnan, Prenses Fevziye ile Mısır'a gitmeye karar verdi. Aziz, Efnan'ı bu kararından vazgeçmesi için ikna etmeye çalıştı ancak Efnan, Aziz'in Prenses Fevziye'nin şartı ile peşinden geldiğini duyunca büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Aziz'in tüm çabalarına rağmen Mısır'a doğru yola çıkan Efnan, gemiye binmeden önce fikrini değiştirerek atölyeye geri döndü. Prensesin Efnan'ın dokuması şartıyla satın aldığı halıyı bitirmeye karar verdi. Aziz, Hatice Ana'dan Efnan'ın gitmediğini öğrendi. Hatice Ana, Efnan'ın halısını dokumaya devam ettiğini anlayınca onun şehirden gitmediğine emin oldu. Efnan'ın gitmediğini öğrenen Aziz, atölyede onu bekledi. İkili gece atölyede duygusal anlar yaşadı.

DELEGE PİERRE'DEN ŞAŞIRTAN HAMLE

Edip Payidar'ın mektubu, bu bölümde Kenan'ın eline geçti. Delege Pierre, mektubun peşindeki Kenan ile buluştu. Mektubu Kenan'a vererek şaşırtan bir hamle yapan Pierre, Aziz'e karşı Kenan'ı kullanmaya karar verdi.

Aziz, yeni bölümüyle 7 Ocak Cuma akşamı saat 20.00'de Show TV'de!